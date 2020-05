Unbekannte stehlen Oldtimer aus Garage: Wert von 10 000 Euro 

Stralsund

Ein Oldtimer ist in den vergangenen Tagen oder Wochen aus einer Garage in der Straße am Flugplatz in Stralsund entwendet worden. Der Polizei zufolge handelt es sich um ein rotes Fahrzeug der Marke Volvo von angegebener historischer Bedeutung mit einem HST-Kennzeichen. Die genaue Modellbezeichnung lautet Volvo 240 GL. Der Wert des Fahrzeugs wird gegenwärtig auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen oder Personen, die möglicherweise den Diebstahl beobachtet haben oder etwas zum Verbleib des Autos sagen können, wenden sich bitte an die Beamten im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/2890 0, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ