Ein Oldtimer aus dem Baujahr 1983 ist in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag in Niepars (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestohlen worden. Bei dem Wagen handelt es sich um einen „VW Jetta“ in der Farbe Rot. Er hat einen Wert von ungefähr 8000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.