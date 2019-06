Tribsees

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 20 bei Tribsees sind am Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war kurz vor der Anschlusstelle Tribsees (Fahrtrichtung Rostock) ein VW auf einen weiteren VW aufgefahren, allerdings setzte der Unfallverursacher seine Fahrt mit Hoher Geschwindigkeit fort.

Beifahrerin meldete sich bei der Polizei

Kurze Zeit später meldete sich eine 21-jährige Frau bei der Polizei. Sie gab an, dass sie zum Unfallzeitpunkt Beifahrerin im flüchtigen Pkw war. Der 26-jährige Fahrer aus Schleswig-Holstein hatte sie in einer Ortschaft nahe Tribsees abgesetzt und seine Fahrt in unbekannte Richtung fortgesetzt. Sie wurde bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge leicht verletzt.

7500 Euro Sachschaden

Auch der 63-jährige Fahrzeugführer des anderen VW erlitt leichte Verletzungen. An seinem PKW entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.

Gegen den flüchtigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der fahrlässigen Körperverletzung sowie der unterlassenen Hilfeleistung eingeleitet.

Pressemitteilung der Polizei

Jens-Peter Woldt