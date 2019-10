Stralsund

Bei einem Unfall auf der Insel Rügen ist eine 75-jährige Frau verletzt worden. Etwa 300 Meter vor dem Abzweig Buschvitz hielt eine 66-Jährige aus Binz mit ihrem Pkw am Straßenrand der B 196. Laut Polizei machte sie so Platz für einen Rettungswagen, der sich mit Sondersignal im Einsatz befand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bemerkte der hinter ihr fahrende 25-jährige Stralsunder dies nicht, so dass er auf den Pkw der Frau auffuhr. Dadurch erlitt die 75-jährige Beifahrerin aus der Gemeinde Binz leichte Verletzungen.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.

Die Frau wurde durch Rettungskräfte ins Bergener Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des jungen Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden des Unfalls auf rund 7 000 Euro.

Mehr lesen:

Ortsumgehung Stralsund wird ab Montag saniert – Straßensperrungen bis Mai 2020

Bürgerschaft in Stralsund zeigt sportliche Seite

Helios: Chefarzt Sieb leitet jetzt auch die Altersmedizin

Von Kst