Stralsund

Bei einem Unfall kurz vor Stralsund sind am Montag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei kam es gegen 12.15 Uhr auf der B 194 zum Zusammenstoß zweier Autos. Dabei fuhr ein 77-jähriger Stralsunder, der aus Negast in Richtung Hansestadt unterwegs war, offenbar aufgrund einer Unaufmerksamkeit in der Richtenberger Chaussee mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Das Fahrzeug stieß mit dem Pkw eines 61-Jährigen aus Barth zusammen. Der 77-Jährige und die 60-jährige Beifahrerin des Barthers wurden leicht verletzt. Der Stralsunder wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung ins Stralsunder Klinikum gebracht. Der 61-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.

Bei der Kollision wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Aus dem Bmw des Stralsunders liefen Flüssigkeiten aus, die durch eine Spezialfirma gebunden wurden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 10 000 Euro. Die Straße musste knapp 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Von kst