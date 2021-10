Groß Kordshagen

Am Samstag hat ein Mann einen Unfall in Groß Kordshagen (Vorpommern-Rügen) verursacht. Er durchbrach mit seinem Auto einen Holzzaun und flüchtete dann vom Unfallort.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann gegen 19 Uhr mit seinem Auto, aus Barth kommend, auf der Straße 21 in Richtung Niepars. In einer Rechtskurve bei Flemendorf fuhr der 25-jährige Barther ungebremst geradeaus, raste in einen Gartenzaun und blieb im Vorgarten stehen. Die Besitzer eilten nach draußen, da sie einen lauten Knall gehört hatten. Der Mann flüchtete noch bevor die Polizei eintraf über das Grundstück in Richtung eines Ackers.

Bei der Suche nach dem Täter waren mehrere Beamte und ein Fährtensuchhund im Einsatz. Sie trafen den Mann circa zwei Stunden später in einer Bushaltestelle in Arbshagen/Groß Kordshagen an. Seine Kleidung war völlig durchnässt und verschmutzt.

Neben einem Atemalkoholwert von 1,91 Promille vermutet die Polizei aufgrund seines Verhaltens einen Konsum von Betäubungsmitteln. Da die Gefahr bestand, dass er erneut flüchtet und er außerdem nicht kooperativ war, mussten ihm die Beamten Handschellen anlegen. Im Barther Polizeirevier nahm ein Arzt Blutproben zur Beweissicherung. Der 25-Jährige durfte nicht weiterfahren und sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7000 Euro.

