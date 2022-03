Obermützkow

Eine verletzte Autofahrerin und zweimal Totalschaden ist das Ergebnis eines Unfalls mit einem Wohnmobil im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, hatte der Fahrer des Wohnmobils beim Linksabbiegen unweit von Obermützkow die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos übersehen.

Unfall bei Obermützkow: Frau wird verletzt

Die Fahrzeuge prallten am Dienstag auf der Landesstraße 21 zusammen. Dabei wurde die 35-jährige Autofahrerin so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste. Der 43-jährige Wohnmobilfahrer aus dem Landkreis blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Straße war zur Bergung längere Zeit gesperrt.

Von RND/dpa