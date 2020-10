Unfall in Stralsund: Autofahrer fährt 18-Jährige an und flüchtet

Stralsund

Die Stralsunder Polizei versucht derzeit einen Unfall mit Fahrerflucht aufzuklären. Laut einer Mitteilung vom Montag ereignete sich dieser bereits am 25. September. An dem Freitag wurde eine 18-Jährige gegen 14.10 Uhr auf dem Fuß- und Radweg im Knieperdamm aus Richtung Prohn kommend von einem Auto angefahren. Der Pkw fuhr dabei rückwärts. Die junge Stralsunderin stürzte durch die Kollision mit ihrem Rad und zog sich dabei Verletzungen an der Schulter und am Bein zu.

Über das Tatfahrzeug ist wenig bekannt

Der unbekannte Verursacher entfernte sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand der Polizei unerlaubt vom Unfallort. Erst zwei ältere Damen halfen der 18-Jährigen beim Aufstehen. Der oder die Pkw-Fahrerin setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten und auszusteigen. Vermutlich handelte es sich um einen Pkw Audi oder Skoda mit einem Hamburger Kennzeichen. Weitere Angaben zum Verursacher zum Tatfahrzeug sind gegenwärtig nicht bekannt.

Polizei sucht Zeugen und unbekannten Unfallfahrer

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zum einen nach den beiden älteren Damen, die der Geschädigten am Unfallort halfen. Zum anderen sucht die Polizei nach dem Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Stralsund entgegen unter der Telefonnummer 03831/ 28900.

Von kst