Stralsund

Am Donnerstag ist ein Kind in Stralsund von einem Auto angefahren worden. Nach Angaben der Polizei wurde der achtjährige Junge bei dem Unfall am morgen leicht verletzt. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Auto die Richtenberger Chaussee in Fahrtrichtung Kreisverkehr Groß-Lüdershäger-Weg.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei, lief der Junge plötzlich über die Straße. Obwohl der Autofahrer noch versuchte zu Bremsen, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass der Junge leichte Verletzungen am Bein erlitt. Rettungskräfte brachten den Achtjährigen ins Krankenhaus. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Von OZ