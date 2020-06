Unfassbar: Unbekannte vernichten Schreiadler-Horst in Zimkendorf

Zimkendorf

Das haben die Naturfreunde aus Stralsund und Umgebung bisher noch nicht erlebt: Unbekannte Täter haben den Horst eines unter Schutz stehenden Schreiadlerpaares vernichtet. Aus dem Baum geholt, zerstört und mitgenommen. Und das in der Heimat des so genannten Pommernadlers, mitten in der Nordvorpommerschen Waldlandschaft, die auch dem Schutz des besonderen Tieres dient.

Besonders perfide: Der Schreiadler ist um diese Jahreszeit mit der Aufzucht seiner Jungen beschäftigt. Ob wirklich Nachwuchs im Nest war, kann im Moment nicht gesagt.

Horst befand sich südlich von Zimkendorf

Der Horst befand sich westlich des Borgwallsees und südlich von Zimkendorf, also zwischen den Gemeinde-Territorien von Pantelitz und Steinhagen. Ein vom Landesamt für Umwelt, Natur und Geologie beauftragter Horstschutzbetreuer hat in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen das Fehlen des Horstes festgestellt. Deshalb sucht der Kreis nun Spaziergänger, Wanderer oder Radfahrer, die etwas beobachtet haben.

Zeugen dringend gesucht

„Leider können wir den Zeitraum zum Verschwinden des Horstes nicht weiter als auf die letzten zwei Wochen eingrenzen“, sagt Andre Wittkamp, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) der Kreisverwaltung, und ergänzt: „Zeugen müssten ein Auto und mindestens eine Person, die Seile in den Wald getragen hat, beobachtet haben.“ Er hofft, dass Zeugen etwas gesehen haben.

Sachdienliche Hinweise können per Mail an fg44.30@lk-vr.de oder telefonisch unter der Nummer 03831/357 3101 übermittelt werden.

Natürliches Abstürzen kann ausgeschlossen werden

Der Schreiadler wird auch Pommernadler genannt. Quelle: Arnold Ritter

„Natürlich wurde zuerst geprüft, ob der Horst aufgrund eines Sturmes abgestürzt sein kann. Aber da innerhalb der letzten zwei Wochen kein entsprechend starker Sturm war, der so etwas hätte auszulösen können und zusätzlich, nach intensiver Suche, am Boden keinerlei Reste des Horstes gefunden wurden, muss davon ausgegangen werden, dass hier jemand das Ganze entfernt hat“, sagt Andre Wittkamp und schiebt hinterher: „Es ist naheliegend, dass der Täter jemand war, der die Klettertechnik beherrscht.“

Selbst die Horstschutzbetreuer wahren während der Brutzeit einen großen Abstand, um die Tiere nicht zu stören. Deshalb werden diese Paare im Regelfall nur mit Ferngläsern beobachtet. „Darum ist es schwierig, eindeutig zu sagen, ob dieses Schreiadlerpaar ein Jungtier im Horst hatte.

Erst mit dem Umherfliegen der Jungtiere kann von einer erfolgreichen Brutsaison gesprochen werden. Aber bei besagtem Horst war die Situation unklar“, berichtet der Fachgebietsleiter im Gespräch mit der OZ.

Hat Tat etwas mit Borgwallsee-Rundweg zu tun?

Die Naturschutz-Fachleute stehen gerade mit den Gemeinden rund um den Borgwallsee in engem Kontakt, weil dort der neue Rundweg gebaut werden soll (die OZ berichtete). Gibt es da einen Zusammenhang? „Möglich. Die Planungen sind recht weit voran geschritten. Problematisch war nur eins: Der Horst dort lebenden Schreiadlerpaares, der jetzt entfernt wurde.“

Damit diese Schreiadler zukünftig während der Brut und Aufzucht der Jungtiere nicht von Radfahrern und Wanderern gestört werden, haben Naturschützer, Gemeinden und Planer verschiedene Wegverläufe diskutiert. Eine Lösung hätte sich aber abgezeichnet, so Andre Wittkamp.

„Diese Tat ist überhaupt nicht zu verstehen. Denn nur weil der Horst an dieser Stelle weggenommen wurde, verschwindet ja der Schreiadler nicht. Er bekommt natürlich eine neue Brutstätte“, sagt UNB-Chef Wittkamp.

37 bis 39 Schreiadlerpaare in Vorpommern

37 Schreiadlerpaare gibt es in Vorpommern. Quelle: DPA

Der Schreiadler gehört zu den besonders geschützten Arten in Europa. Von den 130 Brutpaaren in Deutschland leben allein 100 in Mecklenburg-Vorpommern. 50 Schreiadler-Reviere sind in unserer Region bekannt. In 37 bis 39 Horste sind Schreiadlerpaare gesichtet worden.

Aufgrund dieser Seltenheit der Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, wurde vom Bundesamt für Naturschutz mit Unterstützung des Landes Mecklenburg-Vorpommern das Naturschutz-Großprojekt „Nordvorpommersche Waldlandschaft – Chance. Natur“ initiiert (die OZ berichtete mehrfach). Über mehrere Jahre werden rund vier Millionen Euro investiert, um den Bestand der Schreiadler zu stabilisieren.

Von Ines Sommer