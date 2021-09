Ungewöhnlich, aber nützlich: Besondere Parkidee in Tribsees

Tribsees

Die Idee, auf einer Abrissfläche in der Innenstadt in der Nähe des Marktes einen kleinen Parkplatz anzulegen, findet sich bereits 2014 in einem Straßenverkehrskonzept für die Altstadt. Der Gedanke wurde dann zwar nicht vergessen, aber immer wieder auf die lange Bank geschoben. Erst in diesem Jahr gab es von den verantwortlichen Behörden die endgültige Zustimmung, und im Auftrage der Stadt konnte das Projekt nun in kurzer Zeit verwirklichen werden.

Abrissfläche genutzt

Auf einer etwa 400 Quadratmeter großen Fläche zwischen der Karl-Marx- und der Neubaustraße, auf der lange Zeit die gemütliche, viel besuchte Gaststätte „Mecklenburger Hof“ ihre Gäste eingeladen hatte, wurde der Boden eingeebnet und auf einer Schotterschicht eine Deckschicht aus Fräsgut aufgebracht und verfestigt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darauf war dann Platz für 10 Autos und die Durchfahrt. Die Zufahrt erfolgt von der Neubau- und die Ausfahrt zur Karl-Marx-Straße. Die Parkmöglichkeit an dieser Stelle ist zwar ungewohnt, aber nützlich, denn zusammen mit anderen vorgesehenen Maßnahmen trägt sie einen kleinen Teil zur Verbesserung des Parkproblems in der Tribseeser Innenstadt bei.

Die freie Fläche neben dem Parkplatz (ehemals Bäckerei Schröder in der Karl-Marx-Straße 23) ist Privatbesitz, was der Eigentümer damit vorhat, weiß wohl kaum jemand.

Von Harry Lembke