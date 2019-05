Stralsund

“Frohes Schaffen“ steht über dem Eingang zu Stralsunds größter Gartensparte am Langendorfer Berg. Doch so richtig froh scheint die Idylle hinterm Gartenzaun in diesen Tagen nicht jeden der knapp 400 Kleingärtner zu stimmen. Unruhe hat sich breitgemacht – von Wildwestmanieren, Drohungen und Verleumdungen ist die Rede. Anwälte sind eingeschaltet und inzwischen hat der Zwist auch schon das Stralsunder Amtsgericht beschäftigt. Die Fronten zwischen den Betroffenen sind verhärtet.

Plötzlich begannen Gerüchte die Runde zu machen

Steffi Binias und Matthias Beutler gehören zu den Unzufriedenen und sie machen dafür den Vereinsvorsitzenden Dirk Döring verantwortlich. „Seit Döring Vereinsvorsitzender ist, werden unbequeme Fragesteller unter Druck gesetzt. Ja-Sager leben da ruhiger, viele ducken sich inzwischen weg“, sagt Beutler, der einmal Leiter einer von acht Abteilungen der Gartensparte war und sich nach eigener Aussage durch Nachfragen zur Finanzierung des Wasserleitungsbaus in der Sparte unbeliebt gemacht habe beim Vorsitzenden. „Plötzlich begannen Gerüchte die Runde zu machen, mein Rücktritt als Abteilungsleiter sei erfolgt, weil ich angeblich Frauen belästigt haben soll“, sagt Matthias Beutler, vor allem erbost darüber, dass sich Verleumdung wie Verleumder nur schwer fassen lassen..

Zu den Unbequemen zählt sich auch Steffi Binias. Sie ist als Schatzmeisterin Mitglied des Vereinsvorstandes. „Mir wurde die Vollmacht für das Vereinskonto entzogen, es kursieren Gerüchte, dass ich in die Kasse gegriffen haben soll“, sagt Steffi Binias. Sie macht das unter anderem daran fest, dass sie ihrem Vereinschef auf Ungereimtheiten bei der jährlichen Rechnung an den Kreisverband aufmerksam gemacht habe. „Wir haben 376 Mitglieder, sollten aber Beiträge für 400 überweisen sowie für leer stehende Parzellen. Eigentlich wollte ich nur, dass er das gegenüber dem Kreisvorstand richtigstellt“, so Binias.

Abwahl des Vorsitzenden vom Gericht für unwirksam erklärt

Das hier möglicherweise nicht nur persönliche Befindlichkeiten im Spiel sind, bestätigt zumindest Ismo Virtanen. Der 52-Jährige ist seit etwa einem Jahr stellvertretender Spartenvorsitzender. „Wir haben hier alle kein Mitspracherecht“, sagt er. „Wer nicht ins Bild passt, wird mit Rauswurf aus dem Verein bedroht.“

Die Situation spitzte sich zu, als im vergangenen November auf einer Spartenversammlung, zu der 150 Vereinsmitglieder erschienen, eine Mehrheit Dirk Döring abwählte. Der so geschasste Spartenchef ging gegen das Votum gerichtlich vor. Ein Amtsrichter erklärte in der vergangenen Woche den Beschluss der Versammlung für unwirksam und machte formelle Gründe wegen nicht fristgerecht eingehaltener Ladungsfristen dafür geltend.

Anonyme Drohungen im Briefkasten

Steffi Binias und Matthias Beutler fanden inzwischen anonyme Drohungen im Briefkasten. Das Gewächshaus der Schatzmeisterin lag eines morgens umgekippt im Garten. „Mit durchgeschnittenen Halteseilen“, wie sie sagt. „Nicht vom Sturm, wie man mir weismachen wollte.“ Bei Ismo Virtanen gab es im Februar eine Gasverpuffung in der Gartenlaube, während er sich darin aufhielt. Virtanen musste in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen werden. Er sagt: „Das letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass der Schlauch an der Gasflasche ab war und das Stellrad sich nicht zudrehen ließ.“ Nach Angaben eines Polizeisprechers konnten Ermittler der Kriminalpolizei indes keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden finden.

"Binias hau ab - raus" steht auf diesem anonymen Brief an die Schatzmeisterin des Kleingartenvereins "Frohes Schaffen". Quelle: privat

Spartenvorsitzender Dirk Döring auf die Unruhe in seinem Verein angesprochen, ist sofort im Bilde. „Es gibt da eigentlich nur drei Leute, die hier für Unruhe sorgen“, sagt er und benennt Binias, Beutler und Virtanen. „Ich bin seit 1977 im Verein, aber so ein Theater habe ich seither noch nicht erlebt. Auch ich werde hier verleumdet, muss Morddrohungen und Sachbeschädigungen an meiner Laube erdulden.“ Seiner Schatzmeisterin habe er wegen mangelnden Vertrauens die Vollmacht entzogen“, sagt Döring. Steffi Binias sagt: „Da bin ich wohl nicht die einzige. Er hat vor mir schon vier andere Schatzmeister verschlissen.“ Von Ismo Virtanen zeigt sich der 73-jährige Vereinschef enttäuscht. „Den wollte ich eigentlich zu meinem Nachfolger aufbauen.“ Auch Matthias Beutler kommt bei ihm nicht gut weg. „Der ist ja nicht mal mehr Mitglied im Verein.“

Vorstandswahl soll schnelle Lösung bringen

Das Urteil gegen seine Abwahl hat Dirk Döring noch einmal darin bestärkt, jetzt eine schnelle Lösung herbeizuführen. Und die heißt Neuwahl des Vorstandes. Schon am kommenden Wochenende soll eine Delegiertenversammlung dazu die nötigen Beschlüsse fassen. Ismo Virtanen sagt: „Die Stellen für den Vorstand sind noch nicht einmal öffentlich ausgeschrieben. Das sieht schon jetzt nach Gemauschel aus.“ Doch im Schaukasten vor der Gartensparte hängt eine dreiseitige Wahlbekanntmachung. Auch Matthias Beutler und Steffi Binias hegen den Verdacht, dass Döring ihm genehme Leute um sich schart. Vereinsmitglieder wie Dirk Arendt etwa, der zur Kommunalwahl am Sonntag für die rechtsextreme NPD antritt. „ Arendt verunsichert die Leute jetzt schon auf Versammlungen und über den Gartenzaun mit allen möglichen Gesetzesparagraphen, sagt Beutler. Er kenne diese Art von Einschüchterung, sagt Beutler, der einräumt, sich früher auch mal für die NPD interessiert zu haben, aber da schnell wieder weg sei.

Mit NPD-Mann Arendt hat Dirk Döring kein Problem. „Wir sind ein unpolitischer Verein, offen für alle Konfessionen ebenso wie für politische Ansichten“, sagt er und betont: „Der Arendt ist ein vielbelesener Mann. Der kennt sich eben mit Gesetzen aus und kann den Leuten auch mal das Kleingartengesetz erklären.“

Unterschriften für eine Mitgliederversammlung

Ob jedoch mit der Neuwahl des Vorstandes wieder Ruhe in die Gartensparte „Frohes Schaffen“ einziehen wird, ist derzeit offen. Die drei Unzufriedenen, Virtanen, Binias und Beutler fordern eine Mitgliedervollversammlung und sammeln dafür Unterschriften. „Diesmal werden wir mit anwaltlicher Begleitung alles richtig machen, damit wir uns keine Formfehler vorwerfen lassen müssen“, sagt Steffi Binias.

Eine Mitgliedervollversammlung lehnt Dirk Döring ab. „Die Delegierten sind doch das demokratisch gewählte Sprachrohr der Abteilungen“, sagt er. „Und außerdem haben wir im Vereinshaus für alle Mitglieder gar nicht genug Platz.“

Jörg Mattern