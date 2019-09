Stralsund

Auftakt für die „Stralsunder Stadtmarke“: Die Identitätsstiftung um Projektleiterin Theresa Zimmer will den Entwicklungsprozess in diesem September mit Leben füllen. Dafür wurde am Wochenende die Internetseite Unser-Stralsund freigeschaltet. In einer Beteiligungswoche vom 25. bis 29. September sollen an unterschiedlichen Orten in der Hansestadt möglichst viele Eindrücke aus der Bevölkerung gesammelt werden. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Bürgern die Stadtidentität sichtbar zu machen“, sagt PR-Managerin Zimmer aus Hannover.

OB Badrow ruft zur Beteiligung auf

„Unsere Stadtmarke soll in einem kollektiven Prozess entwickelt werden. Mit größtmöglicher Bürgerbeteiligung!“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU). „Ich kann nur alle Stralsunderinnen und Stralsunder auffordern: Nehmen Sie teil – an den Workshops, Gesprächsrunden und Interviews. Bringen Sie sich ein – im Makerport, im Nachbarschaftszentrum Grünhufe oder im Kleingartenverein. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf die Ergebnisse.“

Eigenes Bürgerbüro in der Wasserstraße

Ende September wird in der Wasserstraße 68 ein Bürgerbüro eingerichtet. Dort steht dir Tür von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr offen. Besucher können unter anderem Fotos von sich machen lassen und ihre Meinung zu Stralsund abgeben. Beides wird zu einem Poster zusammengefügt. Im Verlauf der Woche entsteht so eine Posterwand, die eine Übersicht über Stralsund ermöglichen soll.Die Website bietet einen Überblick über alle Beteiligungsmöglichkeiten, zeigt Hintergründe und soll Transparenz in den Markenbildungsprozess bringen.

Was ist Stralsund für dich? So kannst du dich einbringen: Geh auf die Website Unser-Stralsund.de und erzähl: Was ist Stralsund für dich? Komm ins Bürgerbüro imPORT vorbei und bring dich ein Poste bei Instagram unter #unserstralsund ein Foto von deinem Lieblingsort in Stralsund Schick Fragen, Input und Anregungen an die Agentur über dieses Kontaktformular

Das ist die Identitätsstiftung

Das Projekt wird von der hannoverschen Beratungsagentur Identitätsstiftung umgesetzt. Die GmbH begleitet Organisationen im Wandel. Das interdisziplinäre Team ist auf sinn- und identitätsstiftende Projekte in wirtschaftlichen und städtischen Kontexten spezialisiert.

Mehr lesen:

Messe und Markt-Wette: Stralsunder Mittelstand mischt mit

SMV: 25 Jahre Arbeit für Stralsund

FLokS: Dieser neue Verein will die Stralsunder Lokschuppen retten

Von Kay Steinke