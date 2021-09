Es soll die größte Demo des Landes im Vorfeld der Wahlen am 26. September werden: Mehr als 200 Vereine, Verbände, Initiativen und Einzelpersonen wollen am Samstag ein Zeichen für Klimaschutz und Chancengleichheit sowie gegen jede Form von Diskriminierung, Faschismus und Hass setzen. Wir berichten hier ab 14 Uhr live.

