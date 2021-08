Stralsund

Die Möwen fliegen über das Wasser, über die Segelboote, die an der Mole liegen. Ein leichter Wind weht um die Nase, die Stille am Morgen weckt Urlaubsgefühle. Für viele Leute, die mit ihren Segelbooten an der Stralsunder Marina liegen, ist es tatsächlich Entspannung, eine Auszeit vom Arbeitsstress, wieder Kraft tanken für die kommenden Monate. An diesem Morgen machen sich einige schon früh auf den Weg in die Innenstadt, um zu schlendern, einen Snack zu sich zu nehmen. Einige Touristen stehen an der Mole und machen Fotos.

An einem Bootssteg wird sich freundlich gegrüßt. „Na, alles gut?“, fragt Ron Klas seinen Freund Andreas Scholz und klopft ihm auf die Schulter. Sie kommen ins Plaudern. „Nur wegen Andreas bin ich hier“, scherzt Ron und erzählt, dass er erst seit acht Wochen einen Dauerliegeplatz in Stralsund für sein Segelboot hat. Neuzugang quasi. Mit seiner Familie, mit der er aus Leipzig nun häufiger nach Stralsund kommen wird, ist der 46-Jährige nun für einige Wochen auf dem Schiff. Urlaub, Sommerferien genießen.

Das erste Mal allein auf dem Wasser

„Es gibt zwei Philosophien unter Seglern“, sagt Klas und lacht. „Die einen holen sich erst ein Boot und machen dann darauf eine Ausbildung, die anderen eignen sich erst die Grundlagen an und kaufen sich dann ein Segelschiff.“ Er und seine Frau Sabrina zählen sich zur ersten Kategorie. Zwar seien beide bereits Katamaran gefahren, aber Segelboot sei ganz anders.

Vor einigen Tagen sind sie das erste Mal allein aufs Wasser raus, und da durfte der Sohn auch selbst kurz das Steuer in der Hand halten. „Er ist ganz stolz“, sagt der Vater. Davor haben sie sich von Andreas Scholz, dem neuen Freund, die wichtigsten Sachen zeigen lassen.

Mit seinen beiden Hunden Marta und Millie und Freundin Wibke Hennes plant Andreas Scholz in den nächsten Tagen auch eine Ausfahrt. Auch er hat dann Urlaub, wohnt aber in Stralsund, erzählt er. Seine Freundin Wibke wohnt in NRW, ist dort als Lehrerin tätig und verbringt den Sommer nun im Norden.

„Wenn man die Zeit hat, muss man sie auch nutzen“, sagt Scholz und freut sich schon auf die kleinen Touren entlang der Ostseeküste. „Die Auseinandersetzung mit der Natur ist toll, jeden Tag ist das Meer anders. Und beim Segeln gibt es ein gutes Gleichgewicht zwischen Ruhe und Anspannung.“

Ausfahrten mit Touristen auf die Ostsee

Doch bis dahin steht für den 58-Jährigen noch etwas Arbeit an. Wibke Hennes nutzt derweil das gute Wetter. „Ich werde ein bisschen entspannen, mit den Hunden in der Stadt spazieren gehen“, sagt sie zu ihrer Tagesplanung. Nur keine Hektik.

Wenn die beiden nicht gerade Urlaub auf dem Segler machen, bieten sie als „Traumschots“ Ausfahrten rund um die Insel Hiddensee oder auf dem Greifswalder Bodden als auch mehrtägige Rügen-Rundfahrten an. „Aber es läuft leider immer noch zäh“, sagen die beiden ein bisschen betrübt. Corona.

Andreas Scholz und Wibke Hennes können es kaum erwarten, wieder Segeltouren auf ihrem Segler "Solveig" anbieten zu können. Die beiden haben sich 2019 mit "Traumschots" selbstständig gemacht. Quelle: Stefanie Ploch

Statt zehn Personen können höchstens sechs Leute mitsegeln – wenn sie alle zusammen gehören. Sonst sind es nur vier – zwei pro Kajüte. „Es sind zwar immer kleine Gruppen, sehr gemütlich, und es macht immer Spaß, aber die Touristen sind leider noch sehr verhalten“, sagt Andreas Scholz. Sie hoffen, dass es wieder bergauf geht.

Nur einen Steg weiter genießt Familie Kobusch aus Bielefeld die Sonne. Ihren Zwischenhalt in Stralsund nutzen sie, um zu entspannen. Wo es dann hingeht? Noch ungewiss. „Wir schauen, wo uns der Wind hintreibt“, sagt die Frau. „Und wo wir einen Platz bekommen“, fügt der Mann hinzu. In Stralsund hätte es gut geklappt, weil sie früh am Anleger waren, Segler, die später kamen, hatten es schwerer, erzählen sie.

Letzte Fotos vor dem Urlaubsende

Familie Kobusch macht nur einen Zwischenhalt in Stralsund. Mit ihrem Segelboot machen sie drei Wochen Urlaub. Quelle: Stefanie Ploch

Seit über 30 Jahren segeln die beiden, ihren Urlaub verbringen sie fast nur auf ihrem eigenen Boot. Vor etwa vier Jahren waren sie schon einmal in Stralsund, die Route Richtung Osten haben sie nun wieder in Angriff genommen. „Es ist ein Gefühl von Freiheit, wir können hinfahren, wo wir wollen und am nächsten Tag ganz woanders sein“, erklärt der Rentner seine Faszination für das Segeln.

Auf dem Weg zur Nordmole, in Richtung Wasser, hält Maria Rojas Diaz ihr Handy in der Hand, macht noch letzte Fotos. Abschiedsschmerz macht sich langsam breit. Mit ihren Kindern hat sie fünf Tage lang Urlaub in Stralsund gemacht. Zum ersten Mal.

Noch kurz für ein Foto an die Mole: Maria und Justin Rojas Diaz haben Urlaub in Stralsund gemacht – wenige Stunden später sitzen sie im Zug zurück nach Hause. Quelle: Stefanie Ploch

„Es war schwierig, an der Küste noch eine Unterkunft zu finden“, erzählt sie. Dass sie in der Hansestadt fündig wurden, war dann ein Glücksgriff, wie sie sagen. Die Familie hat Fahrradtouren unternommen, war am Strand und auf der Insel Rügen. „Und zum Schluss haben wir noch ganz viele Postkarten an die Familie geschrieben“, sagt sie. In wenigen Minuten geht es mit dem Zug zurück nach Berlin. Schade, aber die Erinnerungsfotos bleiben.

Von Stefanie Ploch