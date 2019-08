Wustrow

Beim Baden in der Ostsee vor Wustrow ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am späten Dienstagnachmittag ein 78-jähriger Mann aus Thüringen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund am Mittwoch berichtete, hätte die Ehefrau ihren Mann aus den Augen verloren und deshalb die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft informiert.

Sofort hätten mehrere Rettungsschwimmer mit der Suche nach dem Urlauber begonnen. Bereits nach kurzer Zeit hätten sie den leblosen Mann von einem Rettungsboot aus gefunden und anschließend geborgen. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos geblieben.

Durch die Kriminalpolizei wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lägen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Von Detlef Lübcke