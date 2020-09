VCD und ADFC rufen zur Fahrraddemo in Stralsund auf

Stralsund

Sechs Kilometer mit sechs Zwischenstopps: Die regionalen Gruppen des Verkehrsclubs Deutschland ( VCD) und des Allgemeinen Fahrrad-Club Deutschland ( ADFC) sowie die Bürgerinitiative „Pro Rad“ rufen zu einer Fahrraddemo in Stralsund auf. Auf einem Rundkurs in der Stadt soll auf bestehende Probleme hinsichtlich einer gefahrlosen und gleichberechtigten Teilnahme aller Verkehrsteilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr hingewiesen werden, kündigen die Veranstalter an. Der Start wird um 14 Uhr am Freitag, 18. September, an der Hansawiese in Stralsund sein.

Zu dieser Demonstration sind alle Fraktionen der Bürgerschaft sowie Verantwortliche der Stadtverwaltung eingeladen, teilt Reinhard Klette mit Namen des Organisationsteams mit. An den Zwischenstopps soll die konkrete Situation besprochen sowie über Lösungsmöglichkeiten für die Verbesserung beraten werden.

Anzeige

Kundgebung auf dem Alten Markt

Unter anderem werden die nach Meinung der Radler ungünstig gelegenen Parkplätze am Kreisverkehr Wasserstraße/Frankendamm in Augenschein genommen, ebenso die „unübersichtliche Radwegführung“ am Abzweig vom Werftkreisel in die Karl-Marx-Straße oder die Ecke Gerhard-Hauptmann-/Sarnowstraße. Dort sei der Verkehr ebenfalls unübersichtlich. Zum Abschluss wird es eine Kundgebung auf dem Alten Markt geben.

Weitere OZ+ Artikel

Teilnehmer werden geben, sich im Vorfeld anzumelden. Kontakt: claudia.lorenz@vcd-nordost.de, 0176 / 43 41 33 09, thom.grabe@gmail.com, 0176 / 53 48 83 79. Die spontane Teilnahme ist auch möglich.

Von Kai Lachmann