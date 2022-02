Valentinstag: Viele Blumen, wenig Gefühl

Stralsund

Heute ist Valentinstag. Keine Ahnung, ob es Ihnen anders geht, aber mir fehlt das Gefühl für diesen Tag. Nein, ich meine nicht die Liebe (das Leben mit meiner Frau ist wundervoll), sondern das Gefühl dafür, dass dieser Tag etwas Besonderes sein soll. Das Datum wirkt auf mich marketingmäßig übergestülpt und ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal.

Für mich ist heute in erster Linie Montag, der Tag nach dem Wochenende. Tiefster Februar. Klar, das ist auch für die Blumenindustrie eine dürftige Zeit und umso schöner ist es, den Verkauf etwas ankurbeln zu können. Aber ich will ja nicht irgendwelchen Geschäften etwas Gutes tun, sondern meiner Frau. Also was tun? Wir müssen beide arbeiten.

Vielleicht buchen wir nach Feierabend einen Urlaub und freuen uns dann auf eine Zeit, die wirklich romantisch ist? Vielleicht bringe ich ihr auch erst mal ein paar Blumen mit. Ist zwar nicht die Krönung der Romantik, aber ich weiß, dass sie sich darüber freut.

Von Kai Lachmann