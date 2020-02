Valentinstag in Stralsund: Hier können Verliebte und Single-Herzen etwas erleben

Stralsund

Am 14. Februar wird’s in Stralsund romantisch. Knuts Bar – im Studentenkeller dreht sich von 19 bis 1 Uhr alles um Luftküsse und einsame Herzen, denn Singles haben an diesem Abend ganz klar Vortritt – zumindest so lange, bis sie sich ihren Hering geangelt haben. Musik gibt es von DJ BeeLate mit den schönsten Italo-Hits.

In der Brasserie gibt es zum Valentinstag nicht nur ein passendes Drei-Gänge-Menü, sondern von 20 bis 23 Uhr auch Livemusik mit dem Duo L. A. und Swing, Blues, Oldies und Soul.

Im Störtebeker Brauquartier wird ab 18.30 Uhr zum Valentinstag im Wintergarten bei Kaminfeuer eingeladen.

