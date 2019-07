Stralsund

In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli haben Unbekannte im Hans-Lucht Garten am Wulflamufer in Stralsund randaliert. Wie ein Sprecher der Hansestadt am Montagmorgen mitteilte, wurden dabei zwei Bänke total zerstört. Dazu wurden Abfallbehälter und weitere bauliche Anlagen beschädigt. Auf der Gedenktafel für den Maler Tom Beyer (1907-1981) wurden Schmierereien hinterlassen.

Anlage beräumt

Die denkmalgeschützte Anlage ist inzwischen von Mitarbeitern des Bauhofes beräumt und gereinigt worden. Derzeit stehen nur noch zwei Bänke von ursprünglich 12 in der Anlage zur Verfügung. Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Immer wieder Graffiti

Im August letzten Jahres waren bereits sechs Bänke völlig zerstört worden. Zudem kam es im Laufe des Jahres immer wieder zu Beschädigungen durch Graffiti.

Hinweise an Kripo und Stadt

Die Hansestadt Stralsund hat Anzeige erstattet. Hinweise und Zeugenaussagen nehmen das Kriminalkommissariat Stralsund in der Barther Straße 73 (Telefon 0381/2 83 02 14) und das Amt für Planung und Bau der Hansestadt, Abteilung Straßen und Stadtgrün (Telefon: 0381/25 28 11) entgegen.

Jens-Peter Woldt