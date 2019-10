Vandalismus in Stralsund

Stralsund

Vandalen haben in der gerade erst sanierten Friedrich-Naumann-Straße in Stralsund eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte, haben mehrere Anwohner am Donnerstag auf die Zerstörungen hingewiesen.

Bei der Bestandsaufnahme musste durch die Mitarbeiter der Abteilung Straßen und Stadtgrün festgestellt werden, dass ein Baum abgebrochen wurde und bei weiteren zehn Bäumen die stützenden Baumpfähle zerstört wurden.

Es handelt sich um Schwedische Mehlbeeren, die im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straße gepflanzt und im Juni 2018 in die Pflege und Unterhaltung der Stadt übernommen wurden.

Abgebrochener Baum vielleicht noch zu retten

Der abgebrochene Baum ist möglicherweise noch zu retten, schätzt die Abteilung ein, bei ihm soll durch Pflegemaßnahmen ein neuer Leittrieb erzogen werden. Die zerstörten Baumpfähle werden entfernt, aber nicht ersetzt.

Hier wird eingeschätzt, dass die Bäume bereits ausreichend eingewurzelt und damit verankert sind. Die Stadt zeigt den Vandalismus bei der Polizei an und hofft auf sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter.

Von OZ