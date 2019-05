Stralsund

Den Ordnungshütern in Stralsund ist ein mutmaßlicher Verkehrszeichendieb ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war einer Streife am späten Samstagabend auf der Prohner Straße ein Radfahrer aufgefallen, der auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Parower Chaussee unterwegs war, weil er ohne Licht fuhr und einen sperrigen Gegenstand mit sich führte.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein Verkehrszeichen (vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts) samt Halterung. Die Polizisten wollten ihn stoppen. Der Radfahrer jedoch ließ das Verkehrszeichen fallen und flüchtete mit dem Fahrrad, wobei er nach Polizeiangaben mit seinen Manövern den Verkehr gefährdete. Auch der Einsatz von Pfefferspray durch die Beamten konnte den Mann nicht stoppen.

Er flüchtete weiter in Richtung Schwedenschanze, wo er letztlich an der Hauptzufahrt zur Fachhochschule stürzte. Der Radfahrer blieb unverletzt. Eine bei dem 23-jährigen Stralsunder durchgeführte Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,35 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet.

Jens-Peter Woldt