Velgast: Frau bei Unfall leicht verletzt

Stralsund

Bei einem Unfall ist eine Frau am Donnerstagabend leicht verletzt worden. Die 66-Järhige war mit ihrem Auto auf der L 212 von Velgast aus in Richtung Richtenberg unterwegs, als sie bei Lendershagen beim Abbiegen von der Straße abkam. Ihr Pkw kam erst im Graben zum Stehen und verursachte einen leichten Schaden an der Bankette.

Die Frau aus dem Kreis Vorpommern-Rügen wurde mit leichten Verletzungen ins Stralsunder Helios Klinikum gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde zudem Alkohol in der Atemluft der Fahrerin festgestellt. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Von kst