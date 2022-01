Velgast

Am Freitagnachmittag ist eine Seniorin in Velgast (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf der Landesstraße 212 von einem ausparkenden Wagen angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Rentnerin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den unachtsamen Fahrer.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 50-jähriger Autofahrer gegen 15.45 Uhr mit seinem Auto rückwärts von seiner Grundstückseinfahrt auf die Ernst-Thälmann-Straße. Gleichzeitig überquerte die 81-jährige Fußgängerin die gegenüberliegende Straßenseite und wurde von dem Autofahrer erfasst.

Laut Polizei stürzte die Frau und verletzte sich dabei am Kopf. Rettungskräfte brachten die 81-Jährige ins Stralsunder Krankenhaus. Es entstand ein geringer Schaden am Auto.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 50-jährigen Fahrer wegen des Verdachts fahrlässiger Körperverletzung.

Von Caroline Bothe