Eine Fanfare erklingt. Sportler aus aller Herren Länder marschieren in ein bunt geschmücktes Stadion, und das olympische Feuer wird entzündet. So erlebt vor wenigen Wochen in Tokio, wenn auch nur am Fernsehschirm.

Doch es geht natürlich auch hautnah, denn gelegentlich finden auch in Vorpommern olympische Spiele statt. Nicht in den beschriebenen Dimensionen, jedoch mit ebenso viel Enthusiasmus und Begeisterung. Den Rahmen dafür lieferte am vergangenen Freitag die Vereinsolympiade der Gemeinde Velgast.

Nach Corona-Pause 9. Auflage

Nachdem sie im letzten Jahr Opfer der Corona-Beschränkungen geworden war, gab es, mit Abstand, nunmehr die bereits 9. Auflage des Wettbewerbs der Velgaster Vereine. Und natürlich ging es neben dem Wettstreit um das beste Ergebnis auch um Spaß, Unterhaltung und die Möglichkeit zu erfahren, welche Vereine im Ort arbeiten und welche Mitmachangebote sie für die Bewohner der Gemeinde haben.

So waren am späten Freitagnachmittag ganze 13 Teams am Start, die, ehe es an die Bewältigung der anspruchsvollen Aufgaben ging, gemeinsam die vereinsolympische Flamme entzündeten. Ein Highlight insbesondere für die Jugendmannschaften der Freiwilligen Feuerwehr, die gleich mit vier Teams an den Start gingen und kaum zu bremsen waren.

Posenshow und blumige Fakten

Immerhin galt es, die kniffligen Wortspiele der Kulturwerksatt zu lösen oder im Sprint die Utensilien des Carnevalsclubs ins Ziel zu bringen. Auch nicht zu verachten: Blumige Fakten aus dem Gartenverein, das Würfellabyrinth vom Storchennest, ein vertracktes Rätsel bei den Handarbeitsfrauen, die „Posenshow“ der Angler und die Klangholzadaptionen vom Velgaster Chor. Dieser zog in diesem Jahr letztendlich auch den verdienten „Olympiasieg“ an Land und wurde euphorisch von seiner Anhängerschar mit dem Wanderpokal und einem „So seh’n Sieger aus“ -Ständchen im heimischen Lager begrüßt.

Abschließend aber waren sich alle Teilnehmer einig, dass an diesem Nachmittag eigentlich alle Gewinner waren. Und das kann ja nur im Sinne der olympischen Idee sein.

