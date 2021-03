Gemeinsam wurde im Pfarrhaus in Velgast (Vorpommern-Rügen) ein Testzentrum errichtet, das vorerst dreimal in der Woche öffnet. Bei Bedarf geht aber mehr. Wie das funktioniert und was Otto Normalverbraucher mitbringen muss, berichtet der Velgaster Apotheker Steve Fraude.

Peggy Burmeister von der Apotheke, Ärztin Ulrike Pfennig, Ilka Ziemann, Schwester in der Praxis Pfennig, und der Velgaster Apotheker Steve Fraude haben am Mittwochmorgen in Velgast das Testzentrum eröffnet. Es befindet sich im alten Pfarrhaus in der Ernst-Thälmann-Straße 17, gleich neben der Arztpraxis. Quelle: Helmut Augustyniak