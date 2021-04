Einen berauschten Autofahrer zogen die Polizisten des Reviers Barth am Mittwochnachmittag in Velgast (Landkreis Vorpommern-Rügen) aus dem Verkehr. Bei einer Kontrolle reagierte der Drogentest positiv. Ihm droht nun eine Anzeige.

Polizei stoppt berauschten Autofahrer in Velgast

Polizeimeldung aus dem Revier Barth - Polizei stoppt berauschten Autofahrer in Velgast

