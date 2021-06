Velgast

Gespannt sitzen Eltern und Großeltern, aber auch Freunde in der Velgaster Christuskirche. Sie wollen heute nicht den Gottesdienst feiern, sondern eine Premiere miterleben: Das Quintett der Schlagzeugschule Vorpommern gibt ein erstes Konzert. Fünf Schüler zeigen vor Publikum, was sie seit Februar im Unterricht bei Thomas Görsch gelernt haben. Und ja, da war zum Teil Gehörschutz angesagt, wie uns Helmut Augustyniak aus Velgast berichtet.

Schlagzeug-Wirbel in der Kirche

Ein Mädchen und vier Jungs geben alles. Und auch wenn nach gut 15 Minuten alles schon wieder vorbei ist, sind sie stolz, dass alles geklappt und sie die Feuertaufe bestanden haben. So wie Tondar Sachs. „Ich habe mit drei Jahren angefangen zu trommeln. Dass der Kurs jetzt in Velgast angeboten wird, ist toll, da muss man nicht extra nach Stralsund fahren“, sagt der 12-Jährige und schiebt hinterher, dass ihm das Schlagzeugspielen viel Spaß macht. „Ich will unbedingt weiter machen.“ Und so wie Tondar werden auch die anderen von dem Auftritt zehren.

Drei Velgaster und zwei Flemendorfer spielen

Das freut nicht nur den Lehrer Thomas Görsch, sondern auch die Eltern, denn eine Mutti aus Velgast war es schließlich, die immer wieder versuchte, den Trommellehrer nach Velgast zu lotsen.

„Ab fünf Schülern lohnt sich so eine Klasse erst. Und die Mutter hat dann so lange gesucht, bis fünf Ja gesagt haben. Jetzt haben wir drei Velgaster und zwei Flemendorfer, die regelmäßig Unterricht nehmen“, freut sich Thomas Görsch. Er hat sich mit der privaten Schlagzeugschule Vorpommern selbstständig gemacht.

Mehr privater Unterricht

Doch der 54-Jährige, der mit seiner Familie im Gutshaus von Zansebuhr lebt, ist vielen sicher als Lehrer der Stralsunder Musikschule bekannt. Dort unterrichtet er auch eine Trommel-Klasse. Am Schlagzeug ist das natürlich Einzelunterricht. Seine Schüler in der Hansestadt sind zwischen 5 und 70 Jahre alt.

Nachdem die Musikschulen in Grimmen und Barth als Einnahmequelle wegfielen, hatte der gebürtige Schweriner, der seit 20 Jahren in Vorpommern lebt, die Idee, mehr privaten Unterricht zu geben. So pendelt er seit einem Jahr nach Greifswald, um dort sieben Schüler zu betreuen.

Doch die kleinste Klasse sitzt im Velgaster Pfarrhaus, das die Schüler Dank der Kirchengemeinde für ihr Hobby nutzen dürfen. „Zwar fand vieles in den vergangenen Monaten nur online statt, aber jetzt ist endlich wieder Präsenzunterricht angesagt. Und wir haben hier einen tollen Raum mit Tageslicht, die Akustik ist auch gut“, ist Thomas Görsch erleichtert.

Dennoch macht er auch gern mal Hausbesuche, um zu sehen und zu hören, wie und wo die Kinder da trommeln. Übrigens: Etwa 10 Prozent der Schüler sind Mädels.

Görsch: Ich wollte immer auf die Bühne

Thomas Görsch hat an der Hans-Eisler-Musikschule in Berlin Schlagzeug Modern und Klassik studiert, arbeitete im Klassikorchester genauso wie als Musiker in verschiedenen Bands oder als Solist in der Mittelaltermusik. Doch mittlerweile nimmt der Schlagzeugunterricht den Hauptteil seiner Arbeit ein. Da kommt ihm oft auch sein Abschluss als Erzieher zu Gute, wie er selbst findet. „Ich wollte zwar immer auf die Bühne, und das kann ich jetzt auch mit einer Band in Anklam. Aber als Lehrer erlebt man so viele Sternstunden. Einfach toll.“

Nachwuchs immer willkommen

Für die Mini-Klasse in Velgast ist Verstärkung jederzeit willkommen, sagt der Schlagzeuglehrer. „Wer Freude an diesem Instrument hat und Lust hat zu spielen, kann sich gern melden. Wichtig ist der Wille und der Spaß am Musizieren. Alles andere sehen wir dann. Zum Beispiel Rhythmusgefühl, Aufnahmefähigkeit und Zählen bis 4“, will Thomas Görsch all jene ermutigen, die schon immer mal trommeln wollten, es sich aber bisher nicht getraut haben.

„Vorspiel und Teilnahme an Wettbewerben – das alles ist immer freiwillig, das entscheidet jeder für sich.“ Und ein Grinsen huscht über sein Gesicht. Bisher haben die meisten seiner Schützlinge – egal wie alt – doch gerne vorgespielt oder bei „Jugend musiziert“ mitgemacht.

Unterricht auch ohne eigenes Schlagzeug

Übrigens braucht man nicht unbedingt ein eigenes Schlagzeug, nur Metronom (Gerät, das durch akustische Impulse ein konstantes Tempo vorgibt) und Notenbuch (Thomas Görsch hat für seine Schüler extra eins zusammengestellt) sind wichtig, aber auch da kann der Lehrer helfen. „Und wer die Trommeln schon zu Hause zu stehen hat, sollte sich einen Platz suchen, wo man ungestört üben kann, zum Beispiel im Keller oder in der Garage. Ansonsten muss man am besten vorher mit den Nachbarn sprechen, damit es dann keine böse Überraschung gibt“, rät der Privatlehrer.

