Velgast eröffnet Karnevalssaison mit Open Air

Velgast

Mit der Teilnahme am Festumzug bei den Freunden des benachbarten Richtenberger Carneval Club am Vormittag und dem ersten Velgaster Karneval Open Air im Dorfzentrum an der Feuerwehr gab zum diesjährigen Karnevalsauftakt für den Velgaster Carneval Club (VCC) gleich zwei Neuheiten.

Voller Vorfreude sammelten sich die Narren und Närinnen des VCC am Samstagnachmittag am Dorfgemeinschaftshaus von Velgast. Ein Teil von ihnen hatten schon den Umzug in Richtenberg mitgemacht und war so perfekt eingestimmt. Gesichert von Polizei und Feuerwehr setzte sich der gewollt kleine Umzug in Bewegung, um im Dorf zu verkünden: „Velgast – woak up! (wach auf) wir sind noch da!“

Eine Kutsche für das Prinzenpaar

Angekommen an der Feuerwehr, hatten die dortigen Karnevalisten und die Feuerwehr schon alles im Griff. Die Bühne stand, Sitzgelegenheiten waren aufgebaut, die Bratwurst brutzelte, der Glühwein war heiß und die Infektionsverhütungsvorsorge funktionierte. Auffällig war, dass das Velgaster Prinzenpaar zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren mit der Pferdekutsche vorfuhr. Möglich machten dies das VCC Ex-Prinzenpaar Maxi und Tino.

Auf der Bühne dann war die VCC Präsidentin Ulrike Pfennig wieder in ihrem Element. Schnell machten die Minister den Bürgermeister Christian Griwahn „dingfest“, der zügigst den Schlüssel der Gemeinde an die VCC Narren übergab. Schließlich durften auch die kleinen und großen Funken endlich wieder auf die Bühne. Beim internen Wettbewerb der Pommerschen Volksbank entschied man sich, den Kinderfunken den Scheck über 500 Euro zu überreichen.

Das bunte Programm war auch ein Rückblick auf die vergangenen 36 Jahre, moderiert von der VCC Chefin im Krakenkostüm und als Hella von Sinnen. Dabei waren die Doubles von: Otto, Sister Act, ein Broiler, der Ur Ur Enkel von Frankenstein, Elvis, Karl Lagerfeld und seine Models, Obelix, Rex Gildo, Andreas Gabalier und Cowboys und Indianer. Somit hat das erste Velgaster Karneval Open Air Stimmung und Gute Laune zu einem etwas außergewöhnlichen Karnevalsauftakt verbreiten können. Velgast ist aufgewacht, der Velgaster Karneval lebt.

Von Helmut Augustyniak