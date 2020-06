Starkow

Starkow ist im „Bunde mit dem Licht“ – so heißt nämlich die neue Ausstellung. Mit besonderer Freude kündigt der Verein „Backstein – Geist und Garten“ die Eröffnung der Jahresausstellung in der Backsteinbasilika Sankt Jürgen und in der Backsteinscheune an. In diesem Jahr ist es dem Verein eine Ehre, einen Künstler vorzustellen, der uns mit seinen Werken auf eine Reise in die besonderen Blickwinkel des Lichts nimmt.

Sonntag um 15 Uhr wird die Schau eröffnet

Bernd Tscheuschner aus Velgast begeistert seit Jahren mit seinen außergewöhnlichen und harmonischen Jahresbildkalendern ein breites Publikum. Am 14. Juni um 15 Uhr ermöglicht er uns zu Ehren seines 60. Geburtstages einen Blick auf seine Fotografien, die im Laufe der Jahre zu einem riesigen Fundus angewachsen sind. 3000 Bilder sind da zusammengekommen –140 sind jetzt in der Schau zu sehen.

„Im Bunde mit dem Licht“ ist eine Retrospektive verschiedener Motive im Wandel der Jahreszeiten im Spiel mit Licht und Schatten, gesehen durch das Objektiv des Ausnahmekünstlers Bernd Tscheuschner. Für die Laudatio konnte der Verein Dr. Michael Schirren gewinnen.

Einstimmung mit Rosengarten-Führung

Zur Einstimmung gibt es ab 14 Uhr eine Rosengartenführung mit Treffpunkt am Glockenstuhl. Im Anschluss an die Vernissage steht Bernd Tscheuschner gerne dem interessiertem Publikum für Fragen zur Verfügung. „Genießen Sie diesen Tag dann gern weiter bei einer gekühltem Erdbeerbowle, verschiedenen Eisvariationen und selbst gebackenem Kuchen im Pfarrgarten Starkow. Das Café öffnet wie immer ab 13 Uhr seine Pforten“, sagt Vereinsmitarbeiter Carsten Bergner.

