Velgaster Feuerwehr: Acht Brände gelöscht und eine Schlange befreit

Velgast

Die Hitzeschlacht bei der Bekämpfung des Großbrandes auf dem Schrottplatz bei Duvendiek im Juni des vergangenen Jahres gehörte mit zu den härtesten Einsätzen der Velgaster Freiwilligen Feuerwehr. Eine Selbstentzündung hatte bis zu 400 ausrangierte Autos in Flammen gesetzt. „Eine pechschwarze Rauchsäule verdunkelte den blauen Himmel“, erinnert sich Velgasts Feuerwehrchef Peter Tews beim Betrachten der Fotos, die während dieses Einsatzes entstanden. Die Velgaster Kameraden kämpften damals gemeinsam mit 150 Feuerwehrleuten von der Berufsfeuerwehr Stralsund und 14 Wehren aus dem Landkreis den Brand nieder, der nach gut neun Stunden gelöscht war.

Velgaster Feuerwehr 34-mal im Einsatz

„Insgesamt sind wir 2019 zu 34 Einsätzen ausgerückt“, sagt Tews. Achtmal wurden Brände bekämpft. „Gerade zum Jahresende wurden wir noch einmal zu Hausbränden in Wüstenhagen und Wolfshagen gerufen“, so der Feuerwehrchef, der sich freut, dass dabei keine Menschen zu Schaden kamen.

Der Rest der Alarmierungen galt technischen Hilfeleistungen. So wurden bei 13 Einsätzen Sturmschäden beseitigt oder auch viermal der Polizei bei Türöffnungen Amtshilfe geleistet. Tews erinnert sich aber auch an eine der beiden Tierrettungen besonders. „Da wurden wir zu Hilfe gerufen, weil sich eine Schlange in ein Wohnhaus geschlichen hatte.“ Glücklicherweise erwies sich das Tier schnell als beeindruckend große, aber harmlose Ringelnatter.

Wehr ist 109 Jahre alt

Die traditionsreiche Velgaster Feuerwehr, die in diesem Jahr auf ihren 109. Geburtstag zusteuert, zählt aktuell 87 Mitglieder. Die 47 Einsatzkräfte, darunter acht Frauen, werden von vier Kameraden unterstützt, die Mitglied in zwei Feuerwehren sind. Die 14 Feuerwehrleute gehören zur Ehrenabteilung.

Besonders stolz ist der Feuerwehrchef auf seine 15-köpfige Jugendfeuerwehr, die im Juli 1993 gegründet wurde und aus der die Wehr ihren Nachwuchs rekrutiert. „Erst im vergangenen Monat haben wir vier junge Kameraden in die Einsatzabteilung übernommen“, sagt Peter Tews. Die gute Ausbildung des Nachwuchses zahlt sich aus. So haben sich die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr bei Wettbewerben im Landkreis unter den ersten 10 Mannschaften platziert.

Kinderfeuerwehr gegründet

Die Jugendarbeit der Feuerwehr setzt seit April 2018 konsequent früh an. In jenem Jahr wurde die Kinderfeuerwehr „Kleine Blaulichter“ gegründet, die sich mit ihren aktuell sieben Mitgliedern noch in der Aufbauphase befindet. „Zwei unserer Kameradinnen betreuen die Kinder und arbeiten dabei eng mit der Kita und der Grundschule im Ort zusammen“, sagt Tews.

Für ihr Ehrenamt setzten die Velgaster Feuerwehrleute im vergangenen Jahr insgesamt 4675 Stunden ihrer Freizeit ein – für Einsatz, Ausbildung und Absicherungen bzw. die Mitwirkung an Veranstaltungen der Gemeinde und darüber hinaus.

Blauröcke aus Gemeindeleben nicht wegzudenken

So sind die Feuerwehrleute aus Velgast gern gesehene Unterstützer bei der Absicherung des Rügenbrücken-Marathons sowie des Stralsunder Sundschwimmens. Bei Letzterem haben sie eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Die Sundschwimmer können bei ihnen duschen. „Wir sind für Katastrophenfälle mit radioaktivem oder chemischen Material mit einer Dekontaminationseinheit ausgerüstet“, erläutert der Feuerwehrchef. Dazu gehört ein Zelt, in dem im Ernstfall betroffene Menschen, aber auch Material mit Wasserstrahlen von Schadstoffen befreit werden. So eine Anlage lässt sich ohne Katastrophe auch gut als Duschanlage verwenden. Und so schlüpfen jedes Jahr Hunderte Sundschwimmer, kaum dem kalten Sund entstiegen, unters fließende Wasser.

Kein eigenes Auto : Stralsund hilft aus

Da ist es schon ein Wermutstropfen, dass die Gemeinde derzeit über kein eigenes Auto verfügt. Im Januar des letzten Jahres war das Tank-Lösch-Fahrzeug (TLF) der Wehr verunglückt – Totalschaden. „Einsatzfähig sind wir dennoch geblieben“, sagt der Wehrleiter. Denn die Berufsfeuerwehr Stralsund half ihren Velgaster Kameraden schon eine Woche nach dem Unfall mit einem Leihfahrzeug aus. „Derzeit ist die Gemeinde dabei, Fördermittel zu akquirieren, um ein neues Fahrzeug anzuschaffen“, ist Peter Tews optimistisch.

Für 2020 hat der Feuerwehrchef bereits zwei Schwerpunkte im Blick. Als einer der Kulturträger auf dem Dorf wird die Velgaster Wehr auch in diesem Jahr das traditionelle Siedlertreffen Behrenwalde der Nachbargemeinde Weitenhagen unterstützen. Und dann ist es für Peter Tews an der Zeit, endlich einen Förderverein für die Velgaster Feuerwehr aus der Taufe zu heben.

Von Jörg Mattern