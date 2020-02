Velgaster Prinzenpaar steigt aus dem Zug

Velgast

„ Velgast, woak up!“ Diesen Schlachtruf wird man in den kommenden Tagen wieder öfter in Velgast hören. Denn auch hier geht der Karneval in seine finale Phase –mit sechs Veranstaltungen. Für den VCC ist es die 34. Saison, die gefeiert wird. Bis dahin haben die Obernarren aber noch viel zu tun. Die Generalproben fürs Festprogramm laufen. Und natürlich muss auch die Velgaster Aula in eine Gruselhölle umgestaltet werden, damit die Geister einziehen und sich heimisch fühlen können.

Festumzug durch Dorf

Der erste Höhepunkt steht am Samstag ins Haus. Am frühen Vormittag ist Treff an der Schule, von dort geht es im Karnevals-Tross um 13.45 Uhr zum Bahnhof. Gegen 14.10 wird dort der Regionalexpress erwartet. Und der hat wie immer das neue Velgaster Prinzenpaar an Bord. Bisher wissen die Velgaster noch nicht, welche Hoheiten hier aussteigen und bejubelt werden...

Prinz und Prinzessin werden dann in einem fröhlichen Umzug zu ihrer Residenz geleitet, und die befindet sich wie immer im Gemeindezentrum. Dort können sich alle Närrinnen und Narren mit Karnevals-Pfannkuchen und diversen Getränken vom Umzug stärken.

Am Sonntag, dem 16. Februar, können die lütten Faschingsfans feiern, und zwar ab 14.30 Uhr beim Kinderkarneval in der Aula. „Wir haben viele Spiele mit vielen Preisen vorbereitet. Traditionell ist auch der Tanz der Kinderfunken. Und wir haben auch eine Überraschung vorbereitet“, verrät Ulrike Pfennig, seit Ur-Zeiten Präsidentin des Velgaster Carnevalsclubs.

Spuk im VCC-Schloss

Weiter geht es am Sonnabend, dem 22. Februar, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum. Da steigt der Karnevalsball unter dem Motto „Spuk im VCC-Schloss“. Egal, wie sehr man es auch versucht, die VCC-Präsidentin lässt sich in puncto Programm noch nichts entlocken. Fakt ist, dass der Ministerrat unter Leitung des Ministerpräsidenten Torsten Holz aus ihren Ämtern berichten werden. Da darf man gespannt sein, was der Finanz-Chef zu verkünden hat.

Aber auch Wald- und Wiesenminister, Jugend- und Sport-, Senioren und Versorgungsminister werden ans Rednerpult treten. Und was hat wohl der Sex-Minister zu verkünden... Mit Spannung fiebert das Narrenvolk natürlich auch dem neuen Tanz des legendären Velgaster Männer-Balletts entgegen.

Senioren auch in der Geisterhölle

Einen Tag später geistern dann ab 14 Uhr die älteren Narren beim Seniorenfasching durch die Gewölbe des Gemeindezentrums. Auch sie bekommen das diesjährige VCC-Festprogramm samt Einmarsch und Funkentänzen geboten.

VCC auch Rosenmontag am Ball

Der gruselige Ausklang der diesjährigen Velgaster Karnevalssaison ist am Montag, dem 24. Februar, um 19.30 Uhr geplant. Da steigt nämlich der Velgaster Grusel-Rosenmontagsball. Schön, dass der VCC auch an dieser Tradition festhält.

Wer mitspuken möchte, besorge sich fix ein Kostüm und wähle die Velgaster Telefonnummer 038324/ 7602, um eine Eintrittskarte zu ergattern.

