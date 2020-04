Veraltetes Kriegsschiff wurde über den Sund geschleppt

Stralsund

Das ehemalige Minensuchboot „ Frauenlob“ hat Anfang der Woche die Marinetechnikschule Parow ( MTS) verlassen. Es trat seine letzte Reise über den Strelasund an. Stabsbootsmann Nicole Kubsch, zuständig für die Pressearbeit der Marinetechnikschule ( MTS): „Die Ausbildungshulk wird auf eine Werft im dänischen Frederikshavn geschleppt mit Ziel Verschrottung“.

1965 lief die „ Frauenlob“ als Typschiff ihrer Klasse 662 „Küstenwachboot“ in Rendsburg bei der Krögerwerft vom Stapel. Eine traditionsreiche Werft, die bis Kriegsende in Stralsund beheimatet war. Später wurden sie und ihre neun Schwesterschiffe zu Binnenminensuchern umgerüstet, die bei 43.8 Metern Länge, 238 Tonnen Verdrängung und 2000 PS für Randmeere wie die Ostsee vorgesehen waren. Sie fuhr allerdings auch mal den Rhein zu Berg bis nach Rüdesheim und zurück.

2004 wurde das Boot an den Sund verlegt

„ Frauenlob“ tat bis 2002 zuverlässig ihren Dienst in der Flotte. 2004 wurde sie an den Sund verlegt und auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet. An Bord wurde in 16 Jahren tausenden von Marinesoldaten das seemännische und technische Knowhow für den Einsatz auf aktiven Schiffen der Bundesmarine und Deutschen Marine beigebracht. Fortan war es eine sogenannte Ausbildungshulk, die nicht mehr fahrbereit war. Deswegen waren die beiden Schlepper „Delphin“ aus Stralsund und „Ronja“ aus Svendborg notwendig, um „ Frauenlob“ sicher durch Sund und Ziegelgrabenbrücke zu bugsieren.

Namensgeberin war altes Kriegsmarineboot und wurde versenkt

„ Frauenlob“ hieß im Übrigen auch ihre Namensgeberin: ein Minensucher, der 1916 unter der kaiserlichen Flagge fuhr und als Kriegsmarineboot 1943 versenkt wurde. Das Schicksal ist der Parowerin erspart geblieben, auch wenn der Schneidbrenner kein weniger trauriges Ende für ein Schiff bedeutet. Nicole Kubsch, die den Schleppzug an Bord einer Barkasse mit ein paar Kameraden begleitete, sah das „mit einem lachendenden und einem weinenden Auge“, denn die „ Frauenlob“ entsprach nicht mehr den Anforderungen einer modernen Marine. „Sie war einfach veraltet“, stellte Nicole Kubsch fest, „ihre Aufgaben hat ja das moderne Minensuchboot ´ Ensdorf` übernommen“.

Von Peer Schmidt Walther