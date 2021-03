Stralsund

Für die Arbeit mit dem Pinsel hat Ian Wiskow momentan keine Zeit. Trotz Corona tüftelt der Stralsunder Künstler derzeit an fünf Großprojekten: Einer Filmschau für das Kunstmuseum Ahrenshoop, einer Kunstmesse in Putbus, einem Event für Medienkunst in Neubrandenburg, einem Designmarkt in Benzin und einer Wasserskulptur für die Stadt Dargun, die den kleinen Ort im Peenetal so berühmt machen soll wie ein Unterwassermonster den schottischen Ort „Loch Ness“.

Events mit Strahlkraft für ganz MV

Für diese Projekte ist er täglich in MV unterwegs. Er telefoniert mit Künstlern, besichtigt Ateliers und nimmt alle Arten von Kunsthandwerk kritisch unter die Lupe. „An einigen Tagen bin ich dafür gleich in mehreren Werkstätten. Nicht immer ist man auch erfolgreich. Mal passt die Qualität der Werke nicht, manchmal passt die Kunst auch nicht ins Konzept”, so Wiskow. Der sich für sein ambitioniertes Projekt „Art MV“ vom Künstler zum Kreativmanager weiterentwickelt hat.

Mit immer mehr und größeren Events will er der Kunstszene in Mecklenburg-Vorpommern eine neue Strahlkraft verleihen. Als Einzelkämpfer unter Pandemiebedingungen derzeit keine leichte Aufgabe. „Es fehlt an Planbarkeit“, sagt Wiskow. „Aber damit kann ich umgehen. Ich habe lieber mehr zu tun als zu wenig.“ Mit fünf Events geht er 2021 ins Rennen. Ob es am Ende so viele werden, ist unklar. „Ich hoffe natürlich, dass ich alle realisieren kann. Aber auch wenn wir nur drei hinbekommen, ist es schon gut.“ Denn durch Corona sein die Lage sehr dynamisch.

Der Künstler Ian Wiskow in seinem Atelier. Mitten im Turm stehen seine großformatigen Porträts. Doch Zeit zum Malen hat er als Kreativmanager derzeit nicht. Quelle: Kay Steinke

Atelier befindet sich im Hafenturm

Ein Anfangspunkt für sein landesweites Engagement war das „Fest der Kunst MV“ im Herbst 2019 in Stralsund. Dafür entwickelte er eine spektakuläre Schau im Hafenturm, der seit 2013 auch sein Atelier beherbergt. „In den Turm habe ich mich gleich verliebt“, sagt er. „Ich weiß, dass man daraus etwas Großes machen kann.“ Damals hing am 40 Meter hohen Turm ein riesiges Kleid der Künstlerin Monika Ortmann. So wurden die Gäste begrüßt. Zwar ist das Kleid nun nicht mehr da, doch im Turm finden sich noch immer zahlreiche Spuren der damaligen Show aus Kunst, Malerei und medialer Performance.

Privatinvestor hat Turm verkauft

Seit dem Ausbruch der Pandemie ist hier nicht mehr viel passiert. Auch wann wieder wirklich Leben einkehren kann, ist unklar. Doch Voraussetzungen für eine weitere temporäre Nutzung wurden unlängst geschaffen. Ein Eigentümerwechsel machte dies offenbar möglich. Laut Wiskow hätte der Privatinvestor Armin Görs, der in Gützkow eine Speditions- und Handelsgesellschaft betreibt, das Interesse an der Immobilie verloren. „Es ist schwer, das Areal zu entwickeln, wenn direkt davor ein Schrottplatz ist“, sagt Wiskow. Zwar sei der Blick über den Strelasund auf die Insel Rügen malerisch, dennoch hätten Hafenlärm und Verbrennungsgeruch die Vision von einer Skybar begraben. Vorerst jedenfalls. Neuer Eigentümer des denkmalgeschützten Ensembles ist ein alter Bekannter – die Hansestadt. Gleich zum Anfang des Jahres wurden Sicherungsarbeiten durchgeführt. „Es wurde ein neues Netz angebracht“, erklärt Wiskow. Dieses soll vor möglichen herunterstürzenden Mauerteilen schützen. „Vorher war hier ein einfaches Netz. Jedes Jahr musste es erneuert werden“, so Wiskow. Das neue soll nun Sicherheit für immerhin fünf Jahre bieten.

Der Stralsunder Hafenturm vor der Rügenbrücke. Quelle: Kay Steinke

So könnte der Hafenturm auch in den nächsten Jahren wieder zum Schauplatz für „Art MV“ werden. 2021 sind in der Hansestadt vorerst jedoch keine eigenständigen Events vorgesehen. Wiskow ist dafür mit ganz anderen Baustellen ausgelastet.

Künstler-Filme in Ahrenshoop

Den Auftakt soll „Künstler. Filme. Ahrenshoop“ noch diesen April machen. Ursprünglich war das Projekt für 2020 vorgesehen. Doch wegen Corona musste es verschoben werden. Im Mittelpunkt stehen Kurzfilme von Jugendlichen, die den Entstehungsprozess von Kunst beleuchten. Dafür wurden Interviews mit namhaften Künstlern wie Volkmar Herre, Rainer Herold, Inge Jastram oder auch Antje Fretwurst-Colberg geführt. Nach der Premiere im Kunstmuseum Ahrenshoop sollen die Filme auch in Rostock und Stralsund gezeigt werden.

Ein Eindruck vom ersten Designmarkt in Benzin. Dieses Jahr geht das Event in die zweite Auflage. Quelle: Art MV

Kunsthandwerk in Benzin

Mitte Juni will Wiskow den zweiten „Design.Markt“ in Benzin eröffnen. Im ersten Jahre hätte der von „Art MV“ präsentierte Markt seine Qualität bewiesen. Mit neuen Ideen soll das Repertoire noch erweitert werden. „Glas soll dazukommen. Genau wie junge Schmuckdesigner“, sagt Wiskow. Zudem sollen Kurse in den Werkstätten angeboten werden.

Putbus soll zur Kunstmesse-Stadt werden

Auf eine Premiere kann sich die Insel Rügen freuen. Mitte August soll der Putbusser Marstall zur Herberge für eine Kunstmesse werden. Insgesamt 48 Künstler will Wiskow präsentieren. „Die alle zusammenzustellen ist viel Arbeit“, sagt er. „Putbus erhofft sich davon auch mehr Touristen.“ Aber auch für einheimische Sammler könnte es spannend werden. Denn die Künstler werden vor Ort sein und ihre Werke direkt verkaufen – ohne einen zwischengeschalteten Galeristen. „Wenn es funktioniert, machen wir Putbus zur Kunst-Messe-Stadt“, so Wiskow. Zur Kulisse würde dies jedenfalls passen, findet der Künstler.

Medienkunst trifft auf Panzerhalle

Urban wird es hingegen im November in Neubrandenburg. In der Dämmerung des Winters soll ein riesiges Gelände mit Medienkunst bespielt werden. Wo die DDR früher schwimmende Schützenpanzer in Serie baute, werden dann Filme flimmern, flankiert von Laserkunst und Licht-Projektionen.

Vom Kraftwerk- zum Kunstturm Der 40 Meter hohe Stahlskelettbau wurde im Jahr 1925 errichtet. Dort entstand elektrischer Strom für ganz Vorpommern, denn der Kraftwerksturm gehörte zur Überlandzentrale Stralsund AG. Als am 6. Oktober 1944 Bomben auf die Hansestadt fielen, erlitt die Zentrale schwere Zerstörungen. Doch bereits im September 1945 erfolgte die Wiederinbetriebnahme. Die Stromerzeugung lief bis zum Jahr 1965. Nur ein paar Jahre später bekam der Gebäudekomplex einen völlig neuen Verwendungszweck und wurde zur Sundschwimmhalle umgebaut. Die Eröffnung erfolgte im Jahr 1969. Im Jahr 1996/97 wurden die Gebäude einschließlich der Schwimmhalle abgerissen. Lediglich der Turm blieb stehen. Seit 2013 bespielt Wiskow Teilbereiche des Turmes. Über die Jahre hinweg hat er ihn zu einem Ort der Kunst umfunktioniert.

Für Dargun wird ein Drachen gebaut

Ein ganz spezielles Projekt befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase. Für die Stadt Dargun will Wiskow eine Sagenfigur lebendig werden lassen. „Im Klostersee hauste früher ein Drache“, sagt Wiskow. Dieser fraß nicht nur Bären, sondern auch eine Jungfrau. Der Künstler will ihn nachbauen. „Er wird täuschend echt aussehen, doch keinen teuflischen Heißhunger haben“, so Wiskow. Derzeit baut er an einem Modell. Anders als Loch Ness in Schottland wird der Darguner Drache irgendwann auf- und abtauchen. „Loch Ness spielt 20 Millionen im Jahr ein“, sagt Wiskow. „Obwohl es das Biest gar nicht gibt. Wenn die Schotten so eine Legende erschaffen können, dann schaffen wir das in Dargun auch.“

Von Kay Steinke