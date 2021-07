Veranstaltungen in Stralsund: Das ist am Wochenende in der Hansestadt los

Stralsund

Das Wochenende vom 16. bis zum 18. Juli in Stralsund ist geprägt von hochkarätigen Konzerten. Los geht es am Freitagabend ab 19 Uhr in der Jakobikirche. Dort spielen die „Salon-Philharmoniker“ groß auf. Die Musiker aus verschiedenen renommierten Sinfonieorchestern bilden seit über drei Jahrzehnten das Leipziger Ensemble. Sie gehören inzwischen zu den gefragtesten Orchestern Mitteldeutschlands, traten bereits im Bundeskanzleramt auf und spielte etliche Shows in Radio und TV. Das Salonorchester bietet ein breites Repertoire mit unvergänglichen Ohrwürmern aus den POP-Charts sowie Hits der Filmmusik. Karten gibt es unter anderem in der Tourismuszentrale und an der Abendkasse.

Spalierobstgarten und Gutspark Klausdorf

Gartenhistorikerin Dr. Angela Pfennig, Thoralf Weiß, Bereichsleiter des Arboretums in Greifswald, Heidi Griebenow und Christian Golde (Freunde des Spalierobstgartens Klausdorf) bieten am Sonnabend ab 10 Uhr gemeinsam einen Spaziergang durch die Spalierobstanlage und den Gutspark Klausdorf an. Die rekonstruierte Anlage beherbergt alte und edle Baum- und Strauchobstsorten. Diese enthalten Beeren-, Strauch- und Kernobst sowie Mauerspalierobstsorten. Im Mauerspalier befinden sich Weine zum Verzehr, wie Müller-Thurgau, Sylvaner und Bacchus. Der Garten wurde mit Unterstützung der Gemeinde Klausdorf angelegt. Ausgewählt wurden die Obstsorten vom Landwirt Dr. Karl-Alfred Lein (1941-2018). Sie können sich vorher anmelden unter: kontakt@stralsunder-akademie.de oder unter 0383289379.

Testspiel in der Primus-Arena

Wer am Sonnabend die Stralsunder Fußballer anfeuern will, hat dazu die Möglichkeit ab 14 Uhr. Die Kicker des TSV 1860 Stralsund treffen bei einem Testspiel in der Primus Arena auf den SV Siedenbollentin. Der Stralsunder Verein bietet den Zuschauern zum Event Bier und Knackwurst an.

Ein Höhepunkt der Festspiele MV: Konzert im Stahlwerk

Die Werkshalle von Ostseestaal wird am Sonnabend zum Konzertsaal: Wo sonst riesige Bleche aus Stahl Aluminium geformt werden, laden die Festspiele MV mit den Preisträgern Martynas Levickis, Alexej Gerassimez sowie dem Signum saxophone quartet und zahlreichen weiteren Musikern ab 17 Uhr und 21 Uhr zu zwei Konzerten ein. Als „Unerhörter Ort“ soll die Fabrikhalle des maritimen Metallzulieferers als Kulisse für spektakulären Musikgenuss dienen, der vom Barock bis in die Moderne reicht. Als Höhepunkt ist eine eigens für dieses Konzert komponierte „Stahl-Suite“ gedacht. Ticktes gibt es unter www.festspiele-mv.de/ticketshop, über das Kartentelefon unter 0385 5918585 oder an den Abendkassen vor Ort.

Wirtin Hanni erzählt Geschichten aus der Piratenkneipe

Wirtin Hanni Höpner liest für Kinder aus dem Buch der Zeiten. Zuhörer ab einem Alter von sechs Jahren können am Sonntagvormittag ab 11 Uhr etwas über die Historie der vermutlich ältesten Hafenkneipe Europas erfahren. Erzählt werden hierbei viele spannende Geschichten aus der Piratenkneipe „Zur Fähre“. Liebe, Sehnsucht und Abenteuer – aus 700 Jahren Schankwirtschaft werden hier liebevoll und kindgerecht aufbereitet. An der Veranstaltung kann nur nach Anmeldung teilgenommen werden. Anrufen können Sie unter 01712763442. Eine ähnliche Veranstaltung für ältere Kneipenkunden findet ab 15 Uhr statt.

Von kst