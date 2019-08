Stralsund

Herzlich willkommen zu Ihrer Wochenendplanung. Wir empfehlen folgendes Veranstaltungsmenü. Lassen Sie sich zur Einstimmung gleich einen ersten Höhepunkt am Freitagabend servieren: Normalerweise schließt der Stralsunder Zoo schon um 19 Uhr. Einige Tiere werden dann aber erst so richtig aktiv. Sie zu beobachten ist während der langen Zoonacht ab 18 Uhr möglich. Auf dem Programm stehen auch Lagerfeuer mit musikalischer Begleitung. Futter für die Menschen gibt’s beim „Delikater“.

Ein weiteres Leckerli beginnt zur selben Zeit. Anstatt abend- und nachtaktive Tierchen zu beobachten, können Sie auch selbst abend- und nachtaktiv werden: Und zwar beim Stralsunder Tanzabend im Bürgergarten, Knieperdamm 80b. „Kinderdisko und gute Laune für die Erwachsenen“ sind dort angekündigt.

Wer weniger auf DJ-Tanzmucke steht, sondern lieber live lauscht, der ist in der Brasserie Stralsund (Neuer Markt 2) richtig. Ab 20.30 Uhr ist dort Manuel Richter – ein Mann, eine Gitarre – zu erleben. Seine Musik wird als „eingängig, mitreißend, manchmal melancholisch und verträumt“, beschrieben, was nicht zuletzt auf seine Reiselust und sein Fernweh zurückzuführen sei. Er spielt selbst geschriebene Stücke und covert Lieder namhafter Künstler wie Andreas Bourani, Philipp Poisel und Nena sowie Ed Sheeran, Coldplay, A-ha und The Beatles.

Nach so viel tierischer und musikalischer Unterhaltung sollte auch mal etwas Seriöses kommen? Gut, dann nehmen Sie sich bitte am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr Zeit und finden sich am dem alten Frankenfriedhof, Frankendamm 88, ein. Dort führt Gartenhistorikerin Angela Pfennig Interessierte über die ehemalige Begräbnisstätte. Die Frage nach dem Umgang mit historischen Friedhöfen als Erkenntnisquelle unserer Kultur soll nachgegangen werden. Zudem gibt sie biographische Anmerkungen zu den dort bestatteten Persönlichkeiten.

Für den Abend haben wir zwei Optionen rausgesucht: Zum einen tritt um 19.30 Uhr die Band enVivo in der Stralunder Kulturkirche (Jacobiturmstraße 28a) auf. Rockig und poppig spielt das Duo eigene Stücke in Skunk Anansie- und Alanis Morissette-Manier. Zum anderen läuft um 20.30 Uhr beim Blendwerk Open Air in Altefähr, Kransdorf 1, eine „wunderschöne französische Komödie zur Krise der Landwirtschaft“ mit dem Titel „Ein Dorf zieht blank“ (bei schlechtem Wetter im Saal). Die OZ wünscht viel Vergnügen.

Von Kai Lachmann