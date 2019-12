Verbraucherzentrale MV warnt vor Flirtportal

Stralsund

Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern warnt vor den Machenschaften der D.I.E. GmbH mit Sitz in Monheim am Rhein. Einem Stralsunder sei dieser Tage beim Durchblättern seiner Kontoauszüge eine Abbuchung jener Firma in Höhe von 89,90 Euro aufgefallen. Er konnte sich nicht daran erinnern, dieser Firma Zugriff auf sein Konto gewährt zu haben.

„Die D.I.E. betreibt mehrere Flirt- und Dating-Portale“, heißt es seitens der Verbraucherzentrale. Die Registrierung sei kostenlos, für viele Funktionen ein Premium-Mitgliedschaft aber Voraussetzung. „Neukunden bietet die Gesellschaft einen Gutschein für einen Euro zum 14-tägigen Test der Funktionen an. Gibt der Nutzer dann seine Bankverbindung oder Kreditkarte ein, um den einen Euro zu bezahlen, bucht die D.I.E. in der Folge 89,90 Euro für die Premium-Mitgliedschaft ab.“ Mindestlaufzeit: sechs Monate.

Bereits abgebuchte Beträge sollten von der Bank zurückgefordert werden, empfehlen die Verbraucherschützer. „Erklären Sie schriftlich die Anfechtung und vorsorglich die Kündigung, um künftige Abbuchungen zu verhindern.“

Von Kai Lachmann