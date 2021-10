Verbrennen von Grünschnitt: Feuer in Stralsunder Kleingärten erhitzen die Gemüter

Stralsund

Das Verbrennen von Gartenabfällen – für viele Hobbygärtner in Vorpommern-Rügen gängige Praxis, für andere Mitmenschen ein Ärgernis, das zum Himmel stinkt. Generell ist es in Mecklenburg-Vorpommern im März und Oktober mit einigen Einschränkungen gestattet, Grünschnitt zu Asche zu machen.

Pünktlich zum Beginn des herbstlichen Feuermonats erreichen die OZ Beschwerden wegen dadurch entstehender Geruchsbelästigung. „Es stinkt von morgens bis abends“, schreibt Robert Treptow, der auch beobachtet hat, dass gezündelt wird, obwohl es vorher geregnet hat. Dadurch entsteht wesentlich mehr Qualm. „Es gibt Biotonnen und einen Komposthaufen hat doch wohl jeder“, so seine Lösungsvorschläge.

Auch Carsten Behm ist genervt. „Jetzt hat man wieder diese täglichen Brandgerüche übers ganze Stadtzentrum verteilt.“ Etwas resigniert schreibt er: „Selbstverständlich muss auch weiterhin verbrannt werden dürfen, es ist ja historisch so gewachsen...“ Er hofft, dass das Ordnungsamt streng kontrolliere, „ob auch wirklich nur das verbrannt wird, was auch verbrannt werden darf“.

Konflikt gilt als „Dauerbrenner“

Nicht nur bei der OZ melden sich kritische Stimmen. Auch Anke Böschow von der Pressestelle des Stralsunder Rathauses beschreibt den Konflikt um die Feuer als „Dauerbrenner“. Wohingegen Sandra Lehmann, die die Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises Vorpommern-Rügen übernimmt, zumindest in diesem Herbst noch keine Beschwerden untergekommen sind.

Die Grünen forderten jüngst eine „stringentere Lösung“, wie Jürgen Suhr, Vorsitzender der Stralsunder Bürgerschaftsfraktion, formuliert. Sein Parteikollege aus dem Kreistag, Dirk Niehaus, regt an, die Gartenabfälle in einer Sparte zu sammeln und dann von einem Entsorgungsunternehmen abholen zu lassen.

Die Landesverordnung gestattet zwar das Verfeuern von Grünschnitt und Laubenpieper sind sich ihrer Rechte bewusst, aber auch der Kritik. Damit die Geruchsbelästigung möglichst gering bleibt, schränken sich beispielsweise Stralsunder Sparten selbst ein und gestatten das Verfeuern nur noch an festgelegten Brenntagen: Diese waren am 1. und 2. Oktober und sind am Freitag, 15. Oktober, zwischen 12 und 18 Uhr sowie am Tag danach, 8 bis 14 Uhr. Sollte es regnen, gilt der folgende Mittwoch (16 bis 18 Uhr) als Ausweichtermin.

Feuer nur noch an vorher festgelegten Brenntagen

Aller Rücksichtnahme zum Trotz bringt dieser Kompromiss einen Nachteil mit sich: „Wenn alle Sparten gleichzeitig ihre Feuer machen, zieht an den Tagen umso mehr Rauch durch die Stadt“, sagt ein Pächter eines Gartens in der Sparte „An den Bleichen“. „An den Brennwochenenden halte auch ich meine Fenster geschlossen.“

Eingang zur fast 100 Jahre alten Kleingartenanlage „An den Bleichen“: Die Sparte liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Einfamilienhäusern. Quelle: Kai Lachmann

Die Sparte, in der er seit 30 Jahren gärtnert, ist verhältnismäßig klein, in unmittelbarer Nachbarschaft stehen Einfamilienhäuser. „Ich sage dort immer Bescheid, bevor ich ein Feuer mache. Dann können die Nachbarn ihre Wäsche vorher abhängen.“ Das Verhältnis sei sehr gut.

Auch Andreas Beutler vom Vorstand des Kleingartenvereins „Stadion“ sind noch keine Beschwerden zu Ohren gekommen. In der Anlage werde viel kompostiert. „Das ergibt die beste Erde.“ Für abgeschnittene Sträucher, Baumschnitt und alles andere, was schlecht kompostierbar ist, gibt es in der Sparte diese Lösung: „Wir haben bei uns zwei zentrale Feuerplätze. Da können alle ihren Grünschnitt hinbringen“.

Andreas Beutler ist im Vorstand des Kleingartenvereins „Stadion“. Er vermutet, dass die bisher gültige Regelung bald kippen könnte. Quelle: Kai Lachmann

So werde dem entgegengewirkt, dass jeder sein eigenes Feuer macht. „Trotzdem wird es wohl immer jemanden geben, der sich daran stört“, meint Beutler und vermutet, dass es bald weitere Einschränkungen oder ein Verbot geben könnte.

Wie zeitgemäß ist die Regelung?

Tatsächlich stellt sich die Frage, ob die bislang gültige Landesverordnung noch zeitgemäß ist. Unterschrieben hat sie im Jahr 2001 der damalige SPD-Ministerpräsident Harald Ringstorff, der vor knapp einem Jahr gestorben ist. In einigen Bundesländern gelten vergleichbare Regeln, in anderen ein Verbot.

Säcke fürs Herbstlaub Für die Beseitigung des nun anfallenden Herbstlaubes von öffentlichen Straßen und Wegen in Stralsund stellt die Stadt kompostierbare Bioabfall- und Papiersäcke zur Verfügung. Die Säcke können neben die vorhandenen Biotonnen zur Abfuhr bereitgestellt werden. Einwohner, die über keine Biotonne verfügen, können die von der Stadt bereitgestellten Papiersäcke nutzen. Diese werden dann durch die Stadt eingesammelt und entsorgt. Die Abfuhrtermine werden noch bekannt gegeben. Sowohl die kompostierbaren Abfallsäcke als auch die Papiersäcke sind in der Bauhofstraße 4, Zimmer 012 im Erdgeschoss erhältlich. Dort können sie im Zeitraum vom 14. bis zum 29. Oktober montags bis donnerstags von 7 bis 15.30 Uhr und freitags von 7 bis 11.30 Uhr abgeholt werden.

Auch MV-weit ist die Situation uneinheitlich. Im Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald ist das Verbrennen von Grünschnitt schon seit Jahren grundsätzlich untersagt. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat vor einigen Wochen nachgezogen.

Von Kai Lachmann