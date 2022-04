Stralsund

Ein schreckliches Verbrechen hat sich in der Nacht zu Dienstag offenbar im Stralsunder Stadtteil Vogelsang ereignet. Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stralsund und des Polizeipräsidiums Neubrandenburg stach ein unbekannter Täter auf einen 58-Jährigen unvermittelt ein und verletzte diesen schwer. Der mutmaßliche Täter befindet sich auf der Flucht.

Laut Polizei steht der Verdacht der versuchten Tötung im Raum. Gegen 21.25 am Mittwochabend wurden Polizei und Rettungskräfte durch Zeugen verständigt und zu einem Mehrfamilienhaus im Stralsunder Stadtteil Vogelsang gerufen. Offenbar hatten Nachbarn den schwerverletzen Mann gefunden.

Als die Beamten eintrafen, leisteten die Nachbarn Erste Hilfe bei dem 58-jährigen Opfer. Er hatte mehrere Stichverletzungen und wurde durch Rettungskräfte in Krankenhaus gebracht, wo eine Notoperation erfolgte. „Sein Zustand war kritisch“, sagt eine Sprecherin der Polizei. Doch der Mann hätte überlebt.

Täter trug eine Art „Karnevals-Maske“

Bisher hat die Polizei nur sehr vage Erkenntnisse über das Geschehen, da der Geschädigte noch nicht befragt werden und sich nur sehr kurz gegenüber eines Zeugen äußern konnte. Demnach habe ein bisher unbekannter Mann an der Tür des 58-jährigen Deutschen geklopft und beim Öffnen der Tür unvermittelt auf den Mann mehrfach eingestochen. Der Täter soll ein junger Mann gewesen sein, war dunkel gekleidet und hätte sein Gesicht mit einer Art Karnevalsmaske verhüllt. Dem Verdächtigen gelang die Flucht durch den Kellerausgang des Hauses.

Die Nachbarn gaben an, das Klopfen und anschließend Hilfeschreie gehört zu haben. Als sie auf den Flur kamen, stellten sie den Schwerverletzten vor seiner Wohnungstür fest. Sie begannen unmittelbar mit den Erste Hilfe Maßnahmen und informierten Polizei und Rettung. Den Täter konnten sie nicht mehr wahrnehmen.

Die Polizei suchte Täter mit Großaufgebot

Durch die Polizei wurden drei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeihauptreviers Stralsund und Unterstützungskräfte aus Bergen, Sassnitz, Barth und Grimmen eingesetzt. Auch der Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera und ein Fährtenhund kamen zum Einsatz, um nach dem Tatverdächtigen zu fahnden. Die Fahndung verlief jedoch ergebnislos. Der Kriminaldauerdienst sicherte zahlreiche Spuren.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die am 06.04.22, gegen 21:25 Uhr, im Stadtteil Vogelsang, insbesondere im Bereich Vogelsangstraße, eine auffällige Person gesehen oder sonstige Feststellungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeieinsatz auch am Donnerstag in Stralsund

Derzeit sind die Hintergründe dieser Tat vollkommen unklar. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam haben die Ermittlungen übernommen. „Die Polizei sucht auch am Donnerstag unter Hochdruck nach dem Tatverdächtigen“, sagt eine Pressesprecherin der Polizei. Erschwert wird die Suche jedoch, weil keine Geruchsprobe von der gesuchten Person entnommen werden konnte. Weshalb am Donnerstag keine Fährtenhunde mehr zum Einsatz kommen. Auch der Einsatz eines Hubschraubers ist für Donnerstag nicht mehr angedacht. „Da die gesamten Hintergründe noch unklar sind, ist es für uns enorm wichtig, mit dem Mann sprechen zu können“, bis Donnerstagmittag sei dies noch nicht möglich gewesen.

