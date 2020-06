Vergewaltigung einer Zwölfjährigen in Stralsund: Gefängnis und Bewährung für Angeklagte

Stralsund

Drei Jahre und neun Monate Haft für Hussein A. wegen Vergewaltigung, sexueller Belästigung und Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige. Für Ali F. (Name geändert) lautet das Urteil: ein Bewährungsjahr und 250 Sozialstunden wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwei Fällen und versuchter sexueller Belästigung. Je nachdem, wie er sich verhält, wird nach diesem Jahr die Entscheidung über eine Jugendstrafe ausfallen. „Es liegt in ihrer Hand“, mahnt Richterin Birgit Lange-Klepsch. „Wir hoffen, dass sie die Kurve kriegen.“

Laut ihrem Urteilsspruch am Mittwoch am Landgericht Stralsund sieht sie es als erwiesen an, dass die beiden syrisch-stämmigen Angeklagten im vergangenen Herbst in einer Stralsunder Wohnung Sex mit einem Mädchen hatten. Dieses war zu dem Zeitpunkt erst zwölf Jahre alt, also noch ein Kind. Hussein A. war damals 31, Ali F. 16 Jahre alt.

Zwölfjährige fällt bekifft vom Sofa

In ihrer Begründung geht die Richterin noch einmal den Tathergang durch. Am 8. Oktober treffen sich die beiden Angeklagten, ein Bekannter, das spätere Opfer und deren Freundin in der Wohnung von A. Dort holt er Haschisch hervor und dreht für jeden außer sich einen Joint. Er selbst raucht Shisha, aber wohl ohne berauschende Substanzen.

Die beiden Mädchen hätten schon mal Kontakt zu Drogen gehabt, sagt Lange-Klepsch. Aber der Joint haut die Zwölfjährige, die hier Jenny heißen soll, wortwörtlich um. Sie fällt vom Sofa. Ali F. bringt sie nebenan ins Kinderzimmer, lässt sie zunächst ruhen, macht ihr dann aber sexuelle Avancen. Jenny wehrt das zunächst ab.

Ali F. benutzt ein Kondom, Hussein A. nicht

Zwei Tage zuvor hatten sie schon einmal einvernehmlich miteinander geschlafen. Über ihr Alter wusste Ali Bescheid. Damals lehnte sie ebenfalls erst ab, willigte dann aber ein. Unklar bleibt, ob Jenny auch am Abend der Tat einwilligt bzw. ob sie wegen des Kiffens überhaupt in der Lage ist, einen Willen zu formulieren. Letztlich kommt es zum Sex, bei dem Ali F. ein Kondom benutzt.

Der Bekannte der beiden Angeklagten ist stark berauscht und legt sich in einem anderen Zimmer schlafen, bekommt nichts mit. Jennys Freundin Saskia (Name ebenfalls geändert) bleibt mit A. im Wohnzimmer. Dort macht er sich an sie ran, berührt sie an verschiedenen Stellen, küsst sie energisch auf den Hals. Saskia weist ihn ab, macht ihm klar, dass sie das nicht will.

Später tritt Ali F. nur mit einem Tuch um die Hüfte bekleidet aus dem Kinderzimmer. Er unterhält sich mit seinem Kumpel auf Arabisch. Was sie besprechen, bleibt unklar. Dann geht Hussein A. zu Jenny ins Zimmer und vergewaltigt sie – ohne Kondom.

Freundin wehrt sich zum zweiten Mal mit Erfolg

Währenddessen versucht nun F., sich Saskia aufzudrängen, küsst sie gegen ihren Willen, sagt anzügliche Dinge. Doch sie wehrt sich erneut mit Erfolg. Dann befriedigt er sich vor ihren Augen. Nach den Ereignissen verlassen die beiden Mädchen die Wohnung, sprechen im Hausflur über das, was eben war. Jenny bricht in Tränen aus.

Hussein A.s Pflichtverteidiger Jens Peiser hatte auf Freispruch plädiert. Seinem Mandanten sei nicht klar gewesen, wie alt das Opfer war. Zweifelsfrei geklärt worden sei auch nicht, ob der Akt einvernehmlich war. Tatsächlich stellte die Richterin fest, dass das Mädchen auf Fotos wie 18 oder noch älter aussah. Deshalb wertet das Gericht die Tat A.s als Vergewaltigung, nicht als sexuellen Missbrauch von Kindern.

Vater von vier Kindern will in Revision gehen

Er habe aber ausgenutzt, dass das Mädchen berauscht war und nahm auch eine Schwangerschaft in Kauf. Lange-Klepsch kreidet ihm zudem seine Haltung an: „Wer um diese Zeit bei mir in der Wohnung sitzt und raucht, will es doch gar nicht anders.“

Der Verurteilte ist Vater von vier Kindern. Seit Oktober sitzt er in Untersuchungshaft und trägt im Gerichtssaal Fußschellen. Nach dem Urteilsspruch kündigt er an, in Revision gehen zu wollen.

Von Kai Lachmann