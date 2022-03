Stralsund

Shoppen ist ab April auch an den Sonntagen in der Stralsunder Altstadt wieder möglich. Wie aus einer Mitteilung der Hansestadt hervorgeht, wurden bereits neun Verkaufssonntage terminiert, der erste wird am 3. April 2022 über die Bühne gehen. Doch bei neun Verkaufssonntagen wird es vermutlich nicht bleiben. Wie aus einer Antwort der Hansestadt auf OZ-Nachfrage hervorgeht, könnten es 2022 noch mehr werden – dabei sind schon jetzt deutlich mehr geplant als in den Vorjahren.

„Grundsätzlich können die Händler in der Innenstadt durch Freigabe des Oberbürgermeisters 12 + 4 also 16 Sonntagsöffnungen durchführen“, sagt ein Sprecher der Hansestadt. „Neun wurden nach Rücksprache mit den Händlern geplant, sieben weitere Sonntage können noch kurzfristig vergeben werden.“

Seitdem die neue Bäderverkaufs-Verordnung im April 2019 in Kraft getreten ist, dürften in der Stralsunder Innenstadt insgesamt bis zu 16 Verkaufssonntage durchgeführt werden. Bisher wurde diese Möglichkeit jedoch kaum ausgeschöpft. Coronabedingt konnten in den vergangenen Jahren ohnehin nur vier bis fünf Verkaufssonntage durchgeführt werden.

OB Badrow: „Händler kämpfen auch am Wochenende um ihre Existenz!“

Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) hatte sich Mitte Februar für möglichst viele Verkaufssonntage in Stralsund eingesetzt – als Chance für die Wirtschaft. Er will weiterhin die Möglichkeiten für die Hansestadt voll ausreizen – und auch viele Händler ziehen mit, so dass neun Termine bereits festgezurrt und bestätigt werden konnten. „Die Hansestadt steht weiterhin im Austausch mit den Händlern“, heißt es aus der Stadt. „Der Oberbürgermeister wird auf deren Wunsch kurzfristig weitere Sonntage für den Verkauf freigeben.“

Die Idee: Über die vielen Verkaufstage soll der enorme Verlust durch coronabedingte Beschränkungen und den gleichzeitig erstarkten Onlinehandel kompensiert werden. „Seid loyal, kauft lokal!“, ist Badrows Appell an die Stralsunder. „Denn die Verkäuferinnen und Verkäufer kämpfen auch am Wochenende um ihre Existenz, eine Herausforderung für die ganze Familie.“

Badrows Vorstoß hatte die FDP im Landtag aufgegriffen und sogar eine befristete Ausdehnung der sogenannten Bäderregelung auf ganz MV gefordert, so dass nicht nur Stralsund, das aufgrund des Welterbes wie Wismar einen Sonderstatus genießt, sondern auch Rostock oder Schwerin mehr Öffnungstage hätten. Damit kamen die Liberalen jedoch nicht durch. Auch in Stralsund selbst wurde die hohe Anzahl an Verkaufssonntagen kritisiert, Vertreter von Gewerkschaften und Kirchen äußerten Bedenken.

OB-Kandidatin bezeichnet Sonntags-Strategie als „blinden Aktionismus“

Kritiker gibt es aber auch in der Stralsunder Politik. „Der pandemiebedingten Krise im Einzelhandel ist nicht mit blindem Aktionismus geholfen“, äußert Melanie Rocksien-Riad, die von Grünen und SPD unterstützte Kandidatin zur OB-Wahl, Kritik. „Es ist zu einfach zu glauben, der massiv fehlende Umsatz in vielen Teilen des Einzelhandels ließe sich beliebig durch zusätzliche Verkaufstage lösen. Wenn jeder macht, was er will, werden diese zusätzlichen Verkaufstage im Sande verlaufen. Gerade hier kann ein Citymanagement für eine Koordination sehr hilfreich sein.“

Zudem macht sie sich für einen Dialog zwischen allen Akteuren stark und will neben Händlern auch Kulturschaffende, Verbraucherschützer, Gewerkschaften und Kirchen an einen Tisch holen.

Für welchen Bereich die 16 möglichen Verkaufssonntage gelten

Mit seiner Forderung im Februar hätte Badrow auch gern die Händler außerhalb der Innenstadt unterstützt. Doch eine Ausweitung war nicht möglich, auch für Center wie den Strelapark bleibt die Anzahl bei vier Verkaufssonntagen. Die 16 möglichen Tage beziehen sich auf die historische Altstadt mit ihrem Weltkulturerbe-Status.

Die Sonntagsöffnungszeiten 2022 Die verkaufsoffenen Sonntage für die Altstadt der Hansestadt Stralsund stehen fest. Im Jahr 2022 wird es mindestens folgende neun Termine geben: 3. April; 8. Mai; 12. Juni; 24. Juli; 4. September; 25. September; 2. Oktober; 6. November; 27. November. An diesen Sonntagen dürfen die Altstadthändler jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zusätzlich öffnen. Die Sonntagsöffnung erfolgt auf Grundlage der Bäderverkaufsverordnung des Landes MV, durch die dem Oberbürgermeister die Möglichkeit gegeben wird, an Sonntagen in der historischen Altstadt der Hansestadt Stralsund den gewerblichen Verkauf zu erlauben. Es bedarf keiner gesonderten Beantragung durch einzelne Altstadthändler.

Das Areal ist klar begrenzt und richtet sich an Händler, die ihre Läden innerhalb des Bereiches Klosterstraße, Am Langen Wall, Am Fischmarkt, Seestraße, Ippenkai, Verbindung zwischen Sundpromenade und Nordmole, Seestraße bis Ecke Fährwall, Olof-Palme-Platz, Knieperwall, Frankenwall, Frankendamm bis Ecke Frankenhof und Frankenhof haben.

