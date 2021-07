Stralsund

Aufgrund der Wallensteintage vom 22. bis zum 25. Juli müssen sich Verkehrsteilnehmer schon im Vorfeld auf Einschränkungen gefasst machen.

Halteverbote gelten ab Montag, 19. Juli, um 8 Uhr, auf dem Neuen Markt und dem Parkplatz Am Fischmarkt sowie in der Semlower Straße zwischen Alter Markt und Bechermacherstraße. Ab 20 Uhr gilt es auch in der Mühlenstraße zwischen dem Alten Markt und der Mönchstraße. Ab Mittwoch, 21. Juli, 7 Uhr, wird das Halteverbot in der Semlower Straße bis zum Fischmarkt erweitert. Ab dem 22. Juli, 8 Uhr, gilt es auch in der Wasserstraße zwischen Fährstraße und Semlower Straße. Ab dem 24. Juli um 8 Uhr darf auch der Bewohnerparkplatz A 1 an der Stadtmauer Knieperwall nicht mehr genutzt werden.

Diese Straßen werden ab Donnerstag, 22. Juli, 10 Uhr, voll gesperrt: Semlower Straße (zwischen Alter Markt und Am Fischmarkt), Wasserstraße (zwischen Fährstraße und Badenstraße), Am Fischmarkt (zwischen Fährstraße und Heilgeiststraße) sowie die gesamte nördliche Hafeninsel (Anlieger ausgenommen).

Altstadt am besten großräumig umfahren

Lageplan der Wallensteintage 2021: Besucher werden gebeten, das Parkleitsystem zu beachten oder ihr Auto gleich auf dem P+R-Parkplatz an der Werftstraße abzustellen. Quelle: Stadt Stralsund

Die Bewohnerparkzonen werden während der Wallensteintage aufgehoben. Bewohner mit Parkausweis können vom 22. bis 25. Juli alle Bewohnerparkflächen in der Altstadt nutzen. Reisebussen werden der Parkplatz Weidendamm und der Busparkplatz Knieperwall (am Theater) empfohlen.

Besuchern der Veranstaltung wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nahegelegt. Wer mit dem Pkw anreist, wird gebeten, das Parkleitsystem und die Parkhäuser zu nutzen. Zusätzlich verkehren am Veranstaltungswochenende die Busse der Linie 7 auch am Sonntag zwischen dem P+R-Parkplatz an der Werftstraße und der Altstadt. Das Parken auf dem P+R-Platz an der Werfstraße ist kostenfrei. Die übrigen Verkehrsteilnehmer sollten die Altstadt nach Möglichkeit großräumig umfahren.

Von Kai Lachmann