Aus Sicht von SPD und Grünen sind die Gesundheits- und Lärmbelästigungen durch den Autoverkehr in der Stralsunder Altstadt nicht mehr tragbar. „Für viele Anwohner ist es besonders in der Tourismussaison ein nicht mehr hinnehmbares Übel“, sagt Melanie Rocksien-Riad, die im Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters von der SPD und den Grünen unterstützt wird. In einem Pressegespräch hat sie nun ein Verkehrskonzept vorgelegt, in dem sie skizziert, wie ein Großteil der Pkw aus der Innenstadt verbannt werden soll. Dieses zielt besonders auf eine Gruppe ab: suchende Urlauber. „Wir müssen dahin kommen, dass sich nur noch Anwohner und Fahrer, die gezielt in ein Parkhaus wollen, in der Innenstadt bewegen“, so Rocksien-Riad.

In ihrem Konzept unterstreicht sie einerseits, dass sich die Hansestadt mit der geplanten Umgestaltung des Neuen Marktes auf einem guten Weg befinde, anderseits kritisiert sie, dass seit 2013 zu wenig passiert sei. Denn bereits damals hätten Planer ein umfangreiches Konzept zur Verkehrsberuhigung vorgelegt.

Neue Sackgassen in der Altstadt

Die Umgestaltung sieht vor, dass Franken- und Langenstraße zu Sackgassen werden. „Wie derzeit schon in der Semlower Straße zu beobachten ist, werden diese dann zukünftig nur noch durch die Anwohner genutzt“, sagt Rocksien-Riad. Dadurch würden etliche Autos verschwinden.

In den Fokus rückt sie weiterhin den Bereich Wasserstraße/Am Fischmarkt. So soll die Straße Am Fischmarkt als neue Flaniermeile später ausschließlich von Fußgänger und Radfahrern genutzt werden können. „Die Reduzierung des Autoverkehrs in der Stralsunder Altstadt muss auf die Tagesordnung“, sagt Rocksien-Riad. „Mit zunächst einfachen Maßnahmen ist es möglich, die städtebauliche Qualität in der Straße Am Fischmarkt nachhaltig zu verbessern.“

An der Hafeninsel nur noch in einer Richtung um die Altstadt

Die Verkehrsreduzierung in der Wasserstraße soll dabei hauptsächlich über eine Einbahnregelung erreicht werden, die für den Autoverkehr nur noch die Verbindung vom Norden in den Süden gewährleistet. „Das Durchfahren in Süd-Nord-Richtung wäre dann nicht mehr möglich“, sagt sie. Prüfen könnte man auch eine Sackgassenregelung in der Wasserstraße, so wie es die Planer bereits 2013 vorgeschlagen haben.

Eine komplett autofreie Altstadt hält Rocksien-Riad für unrealistisch. „Schon wegen der Versorgung geht das nicht“, sagt sie. So würde ihr Modell weiterhin den Lieferverkehr zum Quartier 17 berücksichtigen sowie eine gute Anbindung der Innenstadt-Händler.

