Stralsund

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch in der Hansestadt Stralsund zwei Personen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund mitteilte, stieß eine 19-jährige Autofahrerin am Morgen mit einem Pkw zusammen. Die Frau wollte mit ihrem Auto in der Innenstadt ein Grundstück verlassen. Der Pkw, mit dem sie kollidierte, kam von links.

Sowohl die Stralsunderin als auch der 56-jährige Fahrer des zweiten Pkw erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Stralsunder Krankenhaus.

Der polizeilich geschätzte Sachschaden beträgt etwa 10 000 Euro. Die beiden Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Eine Spezialfirma musste zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen werden.

Von OZ/dl