Verletztes Wildtier gefunden? Junger Verein in Vorpommern-Rügen hilft

Garz/Stralsund

Als der Besucher am kleinen Magnolien-Baum vorbeigeht, raschelt es im Geäst. Nur wer ganz genau hinsieht, kann durch die Blätter hindurch zwei Augenpaare erkennen. In den Ästen sitzen Harry und Hugo. Die jungen Waldohr-Eulen mustern am helllichten Tag jeden, der an ihrem Sitzplatz vorbeikommt. Vor allem Maik Kettner. Der junge Stralsunder ist seit ein paar Wochen ihr Gastgeber. Bei ihm leben die Wildtiere in Vollpension – vorübergehend.

Die jungen Eulen mussten hier einquartiert werden, nachdem ihr Zuhause angegriffen worden war. Hugos Beine und ein Auge waren verletzt. Bussard, Elstern und Krähen hatten sich immer wieder auf den Eulenhorst in der Nähe von Zarrendorf gestürzt und die Jungtiere attackiert. „Die Alttiere können sie in einem solchen Fall kaum schützen. Sie sind zu leicht und kaum wehrhaft, keine geborenen Kämpfer“, erklärt Michaela Ballschuh. Ein Jäger hatte die Attacken beobachtet und die Rüganerin angerufen. Sie ist die Vorsitzende der Tierrettung Vorpommern-Rügen. Die kümmert sich seit einem halben Jahr um in Not geratene Wildtiere – ehrenamtlich und rund um die Uhr.

Kleine Fledermaus hing an totem Muttertier

Geht es um Haus- und Fundtiere, ist die Zuständigkeit zumindest theoretisch klar. Doch was passiert mit Wildtieren? Vor wenigen Tagen fanden die Bewohner eines Hauses in Lietzow eine tote Fledermaus auf ihrem Hof. An den Körper des toten Muttertiers hatte sich ein noch lebendes Junges geklammert, das vergeblich darauf wartete gesäugt zu werden. Das Ordnungsamt war nicht zu erreichen, die Polizei nicht zuständig und auch beim Tierarzt erklärte man resigniert, dass man sich um die Fledermaus-Waise nicht kümmern könne.

Ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle (Notruf 112) wusste schließlich von der Existenz des Vereins – schließlich ist dessen Vorsitzende seine Kollegin. Nach einem kurzen Telefonat schickte sie den ehrenamtlichen Tierretter Dirk Ehlert aus Bergen los. Der brachte das Junge zu einer Pflegestelle, also zu einem Vereinsmitglied, das hilfebedürftige Wildtiere betreut.

Dort bekam der oder die Kleine erst einmal ein paar Tropfen Spezialmilch und zwei Kuschelhandtücher in die Wohn-Kiste. „Fledermäuse sind sehr temperaturempfindlich und können schnell unterkühlen“, weiß die Vereinsvorsitzende. Saskia, eine junge Mutter aus Stralsund und Mitglied bei der Tierrettung, kümmert sich jetzt rund um die Uhr um die kleine Zwerg-Fledermaus. „Ich bin wegen des Kindes derzeit ohnehin zu Hause“, sagt sie.

Dieses Zwergfledermaus-Junge wird von den Tierrettern per Hand aufgepäppelt. Es war zusammen mit seiner toten Mutter in Lietzow entdeckt worden. Quelle: Maik Trettin

Solche Pflegestellen unterhält die Tierrettung Vorpommern-Rügen an drei Orten im Kreis: in Garz, in Lauterbach und in Stralsund. Die Tiere, die die Vereinsmitglieder abholen, werden dorthin gebracht und rund um die Uhr betreut. Was dort schon alles gelandet ist? „Alles Mögliche“, winkt Michaela Ballschuh ab. Einen Marder haben sie mal aus der Regenrinne gerettet. Fledermäuse sind es immer wieder, junge oder verletzte Vögel, aber auch mal ein Rehkitz. Betreut werden sie hier aber nur vorübergehend – bis sie genesen, aufgepäppelt und bereit zur Auswilderung sind.

Dieser junge Turmfalke war in Stralsund auf einem abgestellten Fahrrad gelandet. Die Besitzerin konnte ihn nicht verscheuchen und rief die Tierretter, die sich seiner annahmen. Jetzt ist er in der Auswilderungsstation in Greifswald. Quelle: Maik Trettin

Maik Kettner setzt die beiden jungen Eulen vorsichtig in eine Transportbox. Die stellt er im Auto neben den Käfig mit dem Falken, den Michaela Ballschuh mitgebracht hat. Das Tier stammt aus Stralsund; es hatte sich auf einem Fahrrad niedergelassen, das am Ärztehaus geparkt war. Als sie losfahren wollte und die Überraschung entdeckte, rief die Besitzerin des Rades den Verein an.

Der pflegte den jungen Greifvogel, der nun – wie auch die Waldohr-Eulen aus Zarrendorf – in die Auswilderungsstation Greifswald kommt. Dabei handelt es sich um eigens dafür freigehaltene Gehege im Greifswalder Tierpark. Der ist eine anerkannte Wildvogel-Auffangstation. Ein Mitarbeiter wird den Wild-Vögeln dort das Jagen beibringen. Sobald sie das ausreichend beherrschen, werden sie in die Freiheit entlassen.

Junge Eule in Bollerwagen gesetzt

Immer wieder müssen sich die Vereinsmitglieder unnötigerweise um Tiere kümmern. Michaela Ballschuh hat noch eine Eule in einer Transportbox. „Larry“ hat sie den Jungvogel getauft. Urlauber hatten ihn in Thiessow auf dem Boden gefunden und sich Sorgen gemacht. Er sei ohne Mutter und vermutlich verletzt, informierten sie die Tierrettung. Als die eintraf, mussten die Gäste erst einmal eine Standpauke über sich ergehen lassen.

„Sie hatten nicht gewartet, wie wir es ihnen geraten hatten, sondern das Tier in einen Bollerwagen gepackt und über den ganzen Campingplatz gezogen. So eine Unvernunft!“ Es komme immer wieder vor, dass Jungvögel aus dem Nest fielen. „Dann setzt man sie am besten auf einen Ast und lässt sie in Ruhe. Die Eltern-Tiere sind in der Regel in der Nähe und kümmern sich um ihr Junges. Alles andere ist wie Kinder-Klau.“

Im ganzen Landkreis sind die Tierretter Vorpommern-Rügen ehrenamtlich unterwegs und kümmern sich um Wildtiere, die in Not geraten sind. Quelle: Verein

Wildtiere nicht zu Tode streicheln

Findet man ein verletztes oder krankes Wildtier, sollte man umgehend die Tierrettung informieren und nicht erst tagelang warten. Dann könnte jede Hilfe zu spät kommen. Auf keinen Fall sollte man die Tiere einfach mitnehmen. Zum einen entreißt man sie damit den Alttieren. „Zum anderen muss man immer daran denken, dass die Nähe des Menschen für ein Wildtier den totalen Stress bedeutet“, sagt Michaela Ballschuh. „Mancher streichelt die Tiere sozusagen zu Tode.“ Sie erinnert sich an einen Fall aus Göhren. Dort hatten Kinder ein Entenküken gefunden, mitgenommen und den ganzen Tag umhergetragen. Erst am Abend informierten die Eltern die Tierrettung. „Als wir ankamen, war das Küken schon gestorben.“

Mehr Glück hatten die Küken eines Schwanenpaares im Stralsunder Hafenbecken. Eines der Alttiere war gestorben und das andere hatte sich aus dem Staub gemacht. Maik Kettner und seine Mitstreiter fischten die Kleinen aus dem Wasser und brachten sie in den Stralsunder Tierpark.

Michaela Ballschuh von der Tierrettung Vorpommern-Rügen. Quelle: Maik Trettin

„Meldungen über verletzte oder verwaiste Wildtiere erreichen die Kollegen in der Rettungsleitstelle sehr häufig“, sagt Michaela Ballschuh. Meist waren auch die dortigen Mitarbeiter rat- und hilflos. Um das zu ändern, gründeten fünf Aktive den Verein. Vorbild dafür war die Tierrettung in Greifswald, die Klaus Kraft vor etwa drei Jahren ins Leben gerufen hat. Dort „hospitierten“ die Tierfreunde aus dem Nachbarkreis Vorpommern-Rügen Ende letzten Jahres für ein Vierteljahr, bevor sie im Dezember im Stralsunder Ozeaneum ihren Verein gründeten.

Entenküken sicher über die Straße gebracht

Dort arbeiten mittlerweile 20 Frauen und Männer ehrenamtlich mit. Maik Kettner zum Beispiel hatte aus der OZ von der Vereinsarbeit erfahren. Für ihn als Tierfreund sei es sofort klar gewesen, dass er sich hier engagieren wolle. Dirk Ehlert aus Bergen hingegen hatte die Hilfe der Tierretter in Anspruch genommen, als eine Stockente beschlossen hatte, ihr Nest in einem Hochbeet seines Gartens zu bauen.

Auf dem Weg zum nahen Kiebitzmoor wären die Küken, die Nestflüchter sind, vermutlich auf der stark befahrenen Bundesstraße unter die Räder gekommen. „Zum Glück hatte Dirk Ehlert sich den Beginn der Brut gemerkt. Da konnten wir den Schlupf-Termin ziemlich genau berechnen“, erzählt die Vereinsvorsitzende. Kurz vorher spannten sie ein Netz über das Beet, sammelten die Küken ein und brachten sie sicher zum Teich.

Saskia arbeitet in Stralsund für die Tierrettung. Sie kümmert sich hier unter anderem um Eulen und füttert ein verwaistes Fledermaus-Baby mit Spezialmilch. Quelle: Maik Trettin

Woher wissen die Laien, wie man mit Wildtieren umgeht? Michaela Ballschuh und ihre Mitstreiter bekommen von verschiedenen Stellen fachliche Unterstützung. Zum Beispiel von Kerstin Schulz, der Leiterin des Sassnitzer Tierparks, von einer Försterin, von Tierärzten oder einem Ornithologen des Naturschutzbundes (Nabu). Sie alle helfen unentgeltlich, wie überhaupt keiner der Tierretter Geld bekommt. Ganz im Gegenteil. Vieles muss aus eigener Tasche bezahlt werden.

Tiere suchen Retter Wer ein verletztes, krankes oder verwaistes Wildtier findet, weiß in der Regel nicht, wie man sich richtig verhält. In diesem Fall kann man sich direkt an die Tierrettung Vorpommern-Rügen wenden: Telefon 0177-7359562. Die Rufnummer ist auch in allen Rettungsleitstellen im Umkreis bekannt (Notruf 112). Informationen über die Arbeit des Vereins gibt es im Internet unter www.tierrettung-ruegen.de oder per Telefon unter 0151-52200691. Dorthin können sich auch potenzielle Spender wenden. Gesucht werden auch Mitstreiter, die die Tiere betreuen oder transportieren. Vor allem im Bereich Nordvorpommern, außerhalb von Stralsund und auf den Halbinseln Fischland, Darß und Zingst gibt es bislang kaum aktive Tierretter. Wer sich für dieses Ehrenamt interessiert, sollte spontan einsatzbereit sein.

Und da kommt ein bisschen was zusammen. Eine Eule aufzupäppeln kostet 10 bis 15 Euro pro Tag. „Zum Glück gibt es jemanden in Barth, der uns für die Tiere Futterspenden zukommen lässt.“

Von Maik Trettin