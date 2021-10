Vermisst: 76-Jähriger aus Pflegeheim in Negast verschwunden

Negast

Die Polizei ist auf der Suche nach einem vermissten Senioren und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Bereits seit den Vormittagsstunden des 19. Oktober 2021 wird der 76-jährige Ullrich Salomo aus 18442 Negast vermisst. Am Dienstag hat der Gesuchte hat das Pflegeheim, in welchem er wohnhaft ist, in den Vormittagsstunden verlassen und ist seit diesem Zeitpunkt unbekannten Aufenthaltes. Er benötigt jedoch ärztliche Hilfe. Herr Salomo kann wie folgt beschrieben werden: er ist ungefähr 165 cm groß, hat kurze graue Haare, eine Stirnglatze, ist sehr schlank und trägt einen Vollbart.

Seit Dienstag, dem 19. Oktober, wurde Ullrich Salomo nicht mehr gesehen. Er lebt im Pflegeheim in Negast und benötigt ärztliche Hilfe. Quelle: ppnb

Zur Bekleidung ist bekannt, dass er eine dunkle Trainingshose, einen dunklen Strickpullover, eine dunkle Jacke, schwarze Schuhe und eine dunkle Schiebermütze trägt.Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben leider bisher erfolglos. Aus medizinischen Gründen möchte man Ullrich Salomo schnellstmöglich wieder in die Obhut der Pflegeeinrichtung übergeben können. Die Polizei bittet die Bevölkerung daher um Unterstützung bei der Suche und darum, die Augen offen zu halten.Hinweise nimmt sie in Grimmen unter Telefon 038326-570, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter http://www.polizei.mvnet.de/ entgegen.

Von wbk