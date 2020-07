Stralsund

Wie die Polizei am Abend in einer Mitteilung schreibt, wird seit 12.10 Uhr am Freitag der 42 Jahre alte Steffen B. in Stralsund vermisst. B. ist Patient im Klinikum West und benötigt dringend medizinische Hilfe.

Wohin der Mann unterwegs ist, ist nicht bekannt. B. wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,85 Meter groß, hat eine normale Statur, kurzes dunkles beziehungsweise gräuliches Haar. Er trägt zudem eine Strickjacke und eine Jeanshose.

Vermisst: Steffen B. aus Stralsund wird aktuell von der Polizei gesucht. Er benötigt dringend medizinische Hilfe. Quelle: PHR Stralsund

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Dienststelle in Stralsund, Tel. 0381/2890624 entgegen. Auch im Internet können Hinweise abgegeben werden.

Von RND/axl