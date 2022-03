Stralsund/Rügen

„Als wir gestern Abend gegen 18 Uhr zu Hause ankamen, haben wir erst mal die Bescherung nachgeholt“, erzählt Eva T am Freitag. Die weiße Eule „Hedwig“ aus Harry Potter habe sich ihre Kleinste zu Weihnachten gewünscht, aber zu einer Feier war es nicht mehr gekommen.

Am 11. Dezember war der Kindesvater von der Insel Rügen, dem zuvor das Sorge- und Umgangsrecht entzogen worden war, mit den Kindern verschwunden. Jetzt konnte die Mutter zumindest mit den beiden jüngeren der insgesamt vier Kinder das Weihnachtsfest nachholen.

Da hatten sie und ihre Kinder eine stundenlange Fahrt von der norditalienischen Stadt Mailand bis an die Ostsee hinter sich gebracht. Den Transport hatte das Jugendamt organisiert. Zunächst diese beiden ihrer vier Kinder durfte die Mutter mitnehmen, nachdem sie drei Monate auf ein Wiedersehen warten musste.

Erste Hinweise auf Italien schon kurz nach dem Verschwinden

Dass sich Frank S. und die Kinder in Italien aufhalten könnten, hatten erste Hinweise bereits unmittelbar nach dessen Verschwinden nahegelegt. Die Vermissten waren daraufhin in den polizeilichen Systemen im Schengenraum zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Da es sich nicht um eine erhebliche Straftat gehandelt habe und eine akute Gefährdung für die Kinder nicht erkennbar gewesen sei, fahndete die Polizei nicht mit Bildern und auch ein Haftbefehl gegen Frank S. wurde nicht erlassen.

Kinder wurden aus Schulalltag gerissen

Die Kinder im Alter von 8, 10, 13 und 15 Jahren sowie der 54-jährige Vater von der Insel Rügen waren bereits Anfang März von italienischen Polizisten in der Nähe von Mailand erkannt und aufgegriffen worden. Die Beamten brachten die Kinder in Sicherheit und informierten die deutschen Behörden.

Dass die Rückführung zunächst der beiden jüngeren Kinder erst am gestrigen Donnerstag erfolgen konnte, hatte organisatorische Gründe. Die Übergabe habe über das Generalkonsulat abgewickelt werden und die Mutter der Kinder zunächst anreisen müssen, so Polizeisprecherin Nicole Buchfink. Mit dem Deutschen Generalkonsulat in Italien und dem Jugendamt wurde dann die Rückführung organisiert. In der Zwischenzeit konnte die Mutter immerhin per Video-Call mit ihren Kindern sprechen.

„Uns geht es jetzt ganz gut, es ist nur für alle sehr anstrengend gewesen“, sagt Eva T. „Die beiden Kleinen sind froh, wieder zu Hause zu sein. Sie waren ja nicht vorbereitet gewesen und sind einfach ihren größeren Geschwistern gefolgt. Sie haben die Wochen wohl mehr als Urlaub erlebt.“

Nun gelte es, wieder Alltag und Normalität in das Familienleben einkehren zu lassen. Vater Frank S. hatte unter anderem versucht, den Schulbesuch der Kinder zu verhindern und so waren die jüngeren Kinder erst im August wieder eingeschult worden. Nun seien sie dort wieder herausgerissen worden, bedauert die Mutter. Frank S. habe nur seine eigene Meinung gelten lassen. „Wenn er etwas einsichtiger gewesen wäre, hätte es nicht so weit kommen müssen“, glaubt Eva T.

Verfahren gegen den Vater wird nicht eingestellt

Während die beiden jüngeren Kinder also bereits wieder bei ihrer Mutter in Stralsund sind, werden die beiden Jugendlichen „aus organisatorischen Gründen“ etwas später nach Hause kommen. Die Mutter rechnet in der kommenden Woche damit.

Das Duo befinde sich bereits in Obhut der italienischen Behörden und die Überführung nach Stralsund gelte als sicher, auch wenn Frank S. versuchen sollte, dies zu verhindern, indem er Rechtsmittel bei italienischen Behörden einlegt, meint Martin Cloppenburg, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund. Die Erfolgsaussichten dafür gelten als gering.

„Die Ermittlungen gegen den Vater wegen Kindesentziehung dauern an“, so Cloppenburg. Gegen ihn habe zwar nie ein Haftbefehl vorgelegen, aber er war und ist weiterhin zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Er werde nun zunächst zu einer polizeilichen Anhörung geladen, die auch schriftlich erfolgen könne.

Dass das Verfahren gegen Frank S. eingestellt werden könnte, erscheint Cloppenburg Stand jetzt als wenig wahrscheinlich. „Wenn es zum Verfahren kommt, ist damit zu rechnen, dass er sich dem stellt, weil er sich ja im Recht fühlt.“ Für die Entziehung Minderjähriger sieht das Strafgesetzbuch eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. „Es wird aber auch zu prüfen sein, ob wegen weiterer Tatbestände wie beispielsweise Verstößen gegen die Fürsorgepflicht ermittelt wird“ so Cloppenburg.

Von Uwe Driest