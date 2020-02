Vermisste Thailänderin in Stralsund: Polizei weiter ohne heiße Spur

Stralsund

Mehr als eine Woche nach der großen Suchaktion mit Hubschrauber und Leichenspürhunden in Stralsund fehlt von der vermissten Prostituierten Phoonsuk Düstersiek weiter jede Spur. Die Polizei hat mittlerweile mehrere Freier der 57-Jährigen vernommen, die in Stralsund vorübergehend eine sogenannte Modelwohnung angemietet hatte.

Die Räume in der Stralsunder Straße Sackgasse hatten die Beamten durchsucht. „Dort lagen einige Sachen durcheinander, es sah verwühlt aus. Aber eine Blutlache oder Ähnliches war dort nicht“, sagt Claudia Tupeit, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. „Der Zustand der Wohnung hat nicht den Eindruck gemacht, als hätte die Frau beschlossen, spontan durchzubrennen.“ Spuren seien gesichert worden, die Auswertung sei noch nicht abgeschlossen.

13 ungeklärte Tötungsdelikte in Vorpommern

Nachdem sich die Polizei in der vergangenen Woche noch einmal in der Sache an die Öffentlichkeit gewandt hatte, seien einige Hinweise eingegangen. Auch denen werde noch nachgegangen. Eine heiße Spur, so Tupeit, verfolge die Polizei aber derzeit nicht.

Keine Hinweise auf einen neuen Aufenthaltsort, keine Hinweise auf ein Verbrechen, kein Lebenszeichen, keine Leiche, kein Täter: In dem Fall sind noch alle wichtigen Punkte offen. Die Nachforschungen der Polizei gehen also weiter. Die Vermisstensache ist demnach noch ein gutes Stück weit davon entfernt, ungeklärt zu den Akten gelegt zu werden und damit zu einem „cold case“ (wörtlich übersetzt: kalter Fall) zu werden.

In solchen Angelegenheiten gibt es keine Ansätze mehr für weitere Ermittlungen. „Dieser Fall ist aber noch aktuell“, sagt Tupeit. Ihrer Auskunft nach gibt es in Vorpommern 13 ungeklärte Tötungsdelikte.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der Vermissten Phoonsuk Düstersiek. Quelle: Polizei Vorpommern-Rügen

Phoonsuk Düstersiek ist 1,59 Meter groß, hat lange dunkle Haare und ist von sehr schlanker Statur. Über die Kleidung ist nichts bekannt. Sie kam aus Lage ( Nordrhein-Westfalen) nach Stralsund und wurde am 16. Januar von Angehörigen als vermisst gemeldet. Hinweise an Telefon 0395 / 55 82 22 24.

