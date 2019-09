Stralsund

Schlechte Nachricht im Fall des in den Alpen vermissten Jörg Janke: Die Polizei hat die aktive Suche nach dem Stralsunder Ex-Feuerwehrchef bis auf Weiteres eingestellt. „Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um ihn zu finden. Für eine weitere Suche fehlen uns die Anhaltspunkte“, erklärt Irene Stauffer, Sprecherin der Landespolizeidirektion in Salzburg. Sollte es neue Hinweise geben, werde denen nachgegangen und die Suche fortgesetzt.

Janke leitete die Feuerwehr in der Hansestadt von 1990 bis 2017. Bekannte beschreiben ihn als sehr umsichtigen Menschen. Am Freitag, den 23. August, brach der Stralsunder alleine zu einer Wanderung zum über 3300 Meter hohen Fuscherkarkopf nahe des Großglockner auf. Am Tag darauf hatte er noch telefonischen Kontakt mit seiner Frau. Am Sonntag erfolgte dann die Vermisstenanzeige.

Bergunfälle zählen laut der Sprecherin zum Alltag der Polizei. „So wie Badeunfälle an der Küste eben auch vorkommen. So etwas kann nicht komplett verhindert werden.“

Helikopter und Suchtrupp im Einsatz

Um Janke zu finden, setzte die Polizei einen Helikopter ein, der das Gebiet an mehreren Tagen überflog, sofern es die Witterung zuließ. Laut Polizeisprecherin Stauffer ist auch die Strecke abgegangen worden, die der Vermisste nehmen wollte. „Wir wissen aber nicht, ob er vielleicht nicht doch einen anderen Weg genommen hat. Man kommt in dem Bereich schnell in alpines Gelände.“

Eine Abfrage bei Schutzhüttenpächtern und ein Aufruf an andere Wanderer in dem Gebiet, Hinweise zu geben, brachten keine weiteren Ansatzpunkte für eine weitere Suche. Eine Person meldete, dass er ein paar Wanderstöcke an der Strecke gesehen habe, die womöglich dem Stralsunder gehören könnten. Doch laut Stauffer stellte sich heraus, dass sich diese dort schon befanden, als Janke noch nicht vermisst wurde.

